Несоблюдение дистанции является одной из главных причин ДТП в России

18 мая 2026, 07:15, ИА Амител erid: 2W5zFHJM4nu

Два автомобиля на дороге / Фото сгенерировано нейросетью GigaChat

Несоблюдение дистанции входит в пятерку самых распространенных нарушений, приводящих к ДТП, в том числе и смертельным. Каждый опытный водитель знает: впереди идущий автомобиль в любой момент может неожиданно и резко затормозить, а потому не следует к нему слишком приближаться. Однако многие упорно продолжают игнорировать безопасный интервал между автомобилями. Рассказываем, как правильно выбрать дистанцию на дороге и почему она так важна.

Почему дистанция важна?

Дистанция дает водителю время, чтобы принять верное решение. Вот лишь несколько цифр: если впереди идущий автомобиль резко затормозит, у водителя от момента осознания опасности до нажатия на педаль пройдет 0,6–1,2 секунды. За это время машина, движущаяся со скоростью 60 км/ч, успеет проехать 17–25 метров.

От нажатия на педаль тормоза до полной остановки автомобиль преодолеет еще 15–20 метров. А если скорость выше 60 км, а дорога мокрая или скользкая, тормозной путь увеличится еще больше. И если водитель не соблюдал безопасную дистанцию, избежать аварии не удастся.

В Госавтоинспекции подчеркивают: чем меньше дистанция между авто, тем сильнее сужается поле зрения водителя, и тем меньше объектов он способен заметить — особенно когда впереди едет грузовой транспорт.

Кроме того, если водитель плотно "пристраивается" к двигающемуся впереди автомобилю, он лишает себя пространства для маневра. А если дистанция не соблюдается на дороге с "подъемом", то лидирующий автомобиль может откатиться и задеть заднюю машину.

Автомобили на дороге / Фото:amic.ru

Как правильно выбрать дистанцию?

Пункт 9.10 ПДД РФ обязывает водителей держаться на безопасном расстоянии от впереди идущего транспортного средства. Безопасная дистанция — это расстояние между автомобилями, при котором в случае резкого торможения впереди движущегося автомобиля не произойдет столкновения.

Согласно пункту 9.11 ПДД РФ, транспорту, длина которого составляет более семи метров, правила предписывают держаться на таком расстоянии от лидирующей машины, чтобы обгоняющие его автомобили смогли вернуться без помех в ранее занимаемую полосу движения (при движении за городом на дорогах с двусторонним движением, имеющих две полосы).

Минимальную дистанцию между автомобилями определяет знак 3.16 "Ограничение минимальной дистанции", который обычно устанавливают на участках дорог с ограниченной грузоподъемностью. В этом случае от впереди идущего автомобиля следует держаться именно на таком расстоянии, который указан на знаке.

В остальных случаях водитель определяет дистанцию самостоятельно. Здесь существует два правила:

первое — правило половины скорости, оно подходит для водителей, которые едут без груза и по сухому асфальту. Чтобы рассчитать безопасную дистанцию в метрах, нужно поделить скорость автомобиля на два. Например, при скорости 90 км/ч безопасным будет расстояние в 45 метров. Если автомобиль груженый, то эта дистанция вырастет в полтора раза, а в дождь, снег или гололед — еще больше;

второе – правило двух секунд. Высчитать просто: дождитесь, когда идущий впереди автомобиль поравняется с любым объектом на обочине. Затем в неспешном темпе отсчитайте две секунды. Если вы доехали до этого же объекта быстрее, чем счет завершился, увеличьте дистанцию.

В городе водители, как правило, держатся друг от друга на расстоянии трех-четырех метров. В пробке достаточно дистанции два метра. Автоинструкторы также советуют останавливать машину так, чтобы видеть задние колеса впереди стоящего автомобиля.

Что касается бокового интервала, то до ближайшей машины он должен составлять два или два с половиной метра, а до велосипеда или до пешехода — метр или полтора.

Пробка / Фото сгенерировано нейросетью GigaChat

Есть ли наказания за нарушение дистанции?

За нарушение требований дорожного знака 3.16 "Ограничение минимальной дистанции" водителя могут предупредить или оштрафовать на 750 рублей по ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ ("Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги").

Если несоблюдение дистанции спровоцировало ДТП, то водителя накажут уже по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ ("Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона"), в таком случае штраф может составить 2250 рублей.

Хотя штрафы и небольшие, ремонт автомобиля обойдется гораздо дороже. А утраченное здоровье или жизнь никакими деньгами не компенсируешь. Соблюдая осторожность и заботясь о своей безопасности, вы сможете избежать ненужных расходов и трагических последствий.

ГУ МВД России по Алтайскому краю; ИНН 2224011531

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