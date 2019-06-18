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Где живут клещи и как они нападают на людей

, ИА "Амител"
Развенчиваем мифы о том, как нападают клещи на человека

Фото: www.biletomsk.ru

В этом году в Алтайском крае очень большое количество клещей. Где с ними можно столкнуться и правда ли, что клещи нападают на людей, прыгая с деревьев, читайте в рубрике "Вопрос-ответ" на портале Amic.ru.

1

Где живут клещи?

Клещи предпочитают жить в лесу. Их место обитания – лесная подстилка из опавших листьев и травы. Чаще всего клещи встречаются в мелколиственных и лиственно-хвойных лесах, где растут береза, осина, серая ольха, черемуха, рябина, ива, а также сосна и ель. В лесах, где преобладают хвойные породы деревьев, клещи встречаются гораздо реже. Не любят клещи очень сухие или переувлажненные территории.

2

Как клещи нападают на людей?

С деревьев клещи точно не прыгают. Дело в том, что им трудно забираться на деревья. Клещи подстерегают "жертву", притаившись на травинках или мелких кустах. Выше 50 см клещи обычно не поднимаются. Прицепившись к жертве, они ползут вверх, поэтому многие люди снимают клещей с плеча или головы, отсюда и возникает ощущение, что клещ упал сверху.

Клещи располагаются на растениях у поверхности земли. Они поджидают свою жертву, расставив лапки в стороны, и цепляются ими за того, кто идет мимо. Именно поэтому чаще всего клещи обитают вдоль лесных дорожек и звериных троп. Их привлекает запах людей и животных.

3

Когда клещ активен?

В Сибири существует два периода активности клещей: первый, когда клещи ведут себя наиболее агрессивно – с мая по июнь, второй – с августа по сентябрь. В эти периоды необходимо соблюдать особую осторожность и меры профилактики.

4

Как защититься от клеща?

– наденьте одежду с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястьям;

– брюки заправьте в носки (обувь должна закрывать тыл стопы и лодыжку, давая возможность заправить в нее одежду);

– обязательно наденьте головной убор (платок или шапку);

– одежду выбирайте светлую, чтобы легче было заметить клеща;

– обработайте одежду репеллентом, отпугивающим клещей; есть специальные средства и для одежды. К примеру, "Рефтамид таежный", "Москитол-антиклещ", "Пикник-антиклещ", "Дэта". Больше всего внимания надо уделить брюкам, поскольку к ним прицепляется очень много клещей. Также тщательно следует обработать одежду вокруг щиколоток, коленей, бедер, талии, манжеты рукавов и воротник.

 

Впервые данный материал был опубликован на Amic.ru 23 марта 2016 года 


Комментарии

23.03.2016 11:16
Мишико

мне сказали "заправь штаны в носки"

0  0
23.03.2016 11:27
Elle

Репеленты правда помогают! Всегда покупаю Рефтамид 3 в 1 голубой - он самый дешевый, вонючий конечно. Главное пшикнуть не пару раз, а конкретно набрызгать на одежду, чтобы она стала мокрой, обувь, шнурки. Его можно прям на себе брызгать, правда одежда должна быть не та, которая в повседневной носке (остается запах), и делать это лучше на улице. Один раз подхватила клеща, играя с собакой с палочкой - этот жук сидел на палке и впился под кофтой мне в руку. С тех пор поливаюсь репелентами.

0  0
23.03.2016 14:31
- гость -

Регулярно бываю в лесу. Клещи не попадались. А вот в Барнауле цеплялись, там, где с собаками гуляют, даже на тратуаре.

0  0
23.03.2016 14:43
Лесник

Лучше конечно прививаться, хотя тоже можно не угадать. Куда проще при походе на природу, сад , огород обработать себя репеллентом, чтобы не нарваться на подделку лучше брать в специализированном магазине на Радищево.

0  0
23.03.2016 17:23
месный

походу кто-то специально их разводит и распространяет потом

0  1
24.03.2016 10:06
Непредвиденные обстоятель

Вопрос на засыпку: чем поможет головной убор, если клещ таки нападает снизу?

0  0
20.04.2016 08:52
гость

Тем что без головного убора клещ спрячется у Вас в волосах.
Максимум одежды (плюс с манжетами, шапкой и брюками с носками) необходимо для того, чтобы клещ как можно дольше оставался НА одежде и вы смогли быстрее его обнаружить.

1  0
14.05.2018 09:09
- гость -

В горном видел и присосавшихся, и сидящих на низкой траве с расставленными лапками, клещей много, но благо, там инфицированных очень мало.

0  0
21.05.2018 08:26
- гость -

14.05.2018 09:09
- гость -

Зато есть чумные суслики)

0  0
21.05.2018 08:34
- гость -

Клещи - агенты госдепа!

0  1
21.05.2018 08:41
- гость -

21.05.2018 08:34
- гость -
Клещи - агенты госдепа!

Грят, что это биологическое оружие несчастных японцев.

0  1
21.05.2018 08:49
Nic

Вчера мелкий мой на кухне что-то заметил на полу и пальцем трогает. Пригляделись - клещ.

0  0
21.05.2018 09:47
гость

Ещё как с деревьев прыгают. Сидела в кресле под березой во дворе дачи, вдруг - шпок- и на ручке кресла клещ. Трава подстрижена, с неё взлетел на полметра, что ли?

0  0
21.05.2018 09:51
Filin

не знаю, как им трудно забираться на деревья, но сколько раз подцеплял именно в кустах на уровне груди и лица. Один раз, проезжая по полевой дороге сквозь кусты, в открытое окно с ветки на колени забросило. Весной в кустах вообще ходить не надо

0  0
21.05.2018 16:20
- гость -

В СССР не было клещей!

0  0
21.05.2018 16:31
точный

в аптеке таблетки - "йодантипирин" - от энцефалита. Покупаем к весне и если клещ - то пропиваем их. Лечат не только энцефалит но и другие вирусные лихорадки. Ну и конечно репиленты для страховки что бы не прицеплялись.

0  0
21.05.2018 18:50
Filin

21.05.2018 16:20 и секса не было. Ты суслика не видишь, а он есть. Другое дело, что обострение с клещам пошло где-то в 80 году. А до этого в нашем бору можно было спокойно гулять

0  0
24.06.2018 20:45
Алеся Васильева_google

Сейчас клещи имеют большое распространение. Поэтому мы всегда перед началом сезона в нашем пионерском лагере, мы обращаемся в компанию Дезфокс для обработки площади нашего лагеря. Они качественно и быстро делают обработку по нормальной цене, мы довольные.

0  0
29.03.2019 14:53
Сергей Хельга_mailru

Не слушайте этих "научных умников"!...Да, клещи забираются на деревья в ожидании "жертвы", и планируют на нее сверху, поэтому в первую очередь клещи "находятся" в волосах на голове. Сам лично! наблюдал этот процесс пикирования клеща сверху с деревьев! Один раз будучи верхом на лошади - клещ приземлился мне сверху на руку, второй раз на привале (все происходило на Алтае в разные года) - приземлился на лицо сверху. И в том и другом случае видел траекторию полета - сверху, с деревьев!

0  0
18.06.2019 08:30
Злая гостья

В советское время клещей было мало. Мы с родителями постоянно в лес ходили в районе Озерок, Тальменки, Сосняка, Повалихи, ездили в Егорьевку, Змеиногорск. Ни разу клеща не видела. Лес весной с самолета обрабатывали. АН-2 летал и распылял что-то типа циперметрина. Для животных, птиц и людей безопасный, но предупреждали, что с такого-то в лес не надо ходить в течение пяти что ли дней. Сейчас только локально поливают вокруг социальных объектов, потому и плодятся клещи непомерно. А есть районы, где почти все клещи являются переносчиками энцефалита. Прививаться надо. Иммуноглобулин надежда слабая - холодовая цепь может быть далеко.

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