Вырастет ли тариф на электричество после внедрения умных счетчиков

"Правда ли, что с середины 2020 года энергетики будут бесплатно устанавливать умные счетчики?", – задала вопрос читательница ИА "Амител" Валентина Сергеевна. Еще один вопрос, с которым в редакцию обращаются читатели портала: "А не вырастет ли тариф после внедрения умных счетчиков?"

Отвечает генеральный директор БГЭС Иван Василиади:

Очень своевременный вопрос. Действительно, с 1 июля 2020 года 522-ФЗ предполагает повсеместное внедрение интеллектуальных приборов учета. Этим займутся сетевые и сбытовые компании, но затраты будут включены в тариф за электроэнергию. По предварительным данным, он увеличится на 15%.



Для населения существует предельный индекс тарифной нагрузки, поэтому в полной степени повышение тарифов почувствуют те потребители, которые входят в категорию "прочие". Энергетики очень хорошо понимают все возможные последствия от этого и прилагают усилия, чтобы реализацию проекта, если не отменили вовсе, то хотя бы отсрочили.

Вопрос поступил в рамках онлайн-конференции со специалистами БГЭС на портале Amic.ru. Со всеми вопросами и ответами вы можете ознакомиться в нашей рубрике онлайн-конференции.