Как в Барнауле изменятся цены на отопление и кто будет ремонтировать теплосети

Будет ли расти плата за тепло и на сколько?

"Резкого повышения тарифов точно ждать не стоит. Ежегодный рост будет не менее чем на уровень инфляции", – уточнил Катнов. Но и не намного больше, уточняют в Сибирской генерирующей компании.

"На основе этих затрат утверждается предельный уровень для всех источников в городе, дороже которого продавать тепло нельзя. То есть "альткотельная" – это порог, планка цены", – пояснили в СГК.

Плата за отопление будет увеличиваться, но это и так происходит. Только раньше рос тариф, когда раз в год, когда два раза в год. И всегда для людей было неожиданностью, на сколько именно он вырастет. Теперь все станет более понятно и прозрачно. Администрация Барнаула и СГК заключат соглашение о постепенном переходе к предельному тарифу, который установит управление Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов. Соглашение о поэтапном переходе к предельному тарифу заключается на 10 лет с возможностью пролонгации еще на тот же период.Сейчас жители Барнаула платят за гигакалорию 1897,98 рубля (такая стоимость останется до 2020 года). Каким будет предельный уровень цены на тепловую энергию и как будет расти плата – пока не известно.Александр Катнов заверил, что краевые власти не допустят резкого роста.Если говорить простыми словами, при методе "альтернативной котельной" берется расчет стоимости строительства нового источника тепла (той самой "альтернативной котельной"), подключения к нему потребителей и дальнейшего его обслуживания.В компании также заверили, что резкого роста цен на тепло не будет. Зато будет экономически выгодно вкладывать средства в развитие коммунального хозяйства.Самое главное, подчеркнули в СГК, – наконец в городе прекратят латать дыры на старых трубах, а начнут укладывать новые.По мнению администрации города Барнаула, переход в ценовую зону теплоснабжения, с одной стороны, дает надежду на масштабную модернизацию городской системы теплоснабжения, а с другой – содержит определенные риски.Переход в ценовую зону предоставляет большие возможности СГК в плане привлечения финансовых источников и гарантию их возраста, при этом на теплоснабжающую компанию ложится большая ответственность, и как компания пройдет это испытание, покажет время.