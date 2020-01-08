Самый "страшный" день. Как настроиться на работу 9 января

Как провести каникулы, чтобы 9 января не показалось концом света?

Будьте активны. Кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии АлтГУ, практикующий психолог Светлана Даренских советует не валяться на диване, а посвятить время активному отдыху.

"Если вы все восемь дней просидите дома, никуда не пойдете, будете только смотреть телевизор и валялись на диване, то собрать себя "по частям" 9 января будет сложно. Обязательно несколько часов в день уделите активному отдыху, покатайтесь на лыжах, коньках, прогуляйтесь по городу, сходите на елку. В таком динамичном и активном состоянии легче вернуться в рабочий график", – говорит эксперт.

Соблюдайте режим. На самом деле это важная штука, и пренебрегать ею не стоит.

"Режим повышает стрессоустойчивость. Если мы ложимся в четыре утра, встаем в час дня, а потом наоборот, то вредим сами себе. Если вы ежедневно встаете на работу в семь утра, то в выходные можете поспать до девяти. Так ваш режим не будет нарушен, а первая рабочая неделя не превратится в кошмар. Пользу режима хорошо демонстрируют дети, если они живут по распорядку, то более спокойные, чем "безрежимные" сверстники" – рассказывает Светлана Даренских.

Составьте план на 2020 год и помечтайте. Хотите поменять квартиру? Представьте, какая там мебель, шторы, обои.

"Мы часто "зажимаем" себя в желаниях и мечтах. В новогодние каникулы снимите все запреты, каким бы абсурдным ни было желание, разрешите себе хотя бы помечтать об этом", – отмечает эксперт.

А вот составленный годовой план поможет двигаться к воплощению этой мечты. Помечтали о квартире? А теперь посмотрите объявления, почитайте о районе, посоветуйтесь с семьей.

"Когда мы составляем план или, как модно сейчас говорить, "дорожную карту", то более четко рисуем шаги будущей жизни. Этот план будет корректироваться в течение года. И, например, покупка квартиры будет не нужна. Зато осенью мы запланируем отдых на море. В любом случае добавлять в этом список можно все. Нет небольших и маленьких дел, только мы присваиваем значимость событий", – говорит специалист.