Какое значение имеют сны на 23 января и что нужно увидеть, чтобы дожить до 100 лет

Народный праздник Григорий Летоуказатель отмечают на Руси 23 января. По-другому его еще называют Григорий Нисский, День Григория, Льняница Василиса. В этот день крестьяне кланялись стогам сена, а по снам могли предсказать, доживут ли до ста лет. Подробнее читайте в нашем материале.
И это очень важно. Потому что в то время Римскую империю буквально трясло от споров с еретиками. Дискуссии о Боге, Лицах Троицы и Их взаимоотношениях велись везде: и в домах, и на улицах. Порой происходили столкновения.
Во время своего епископства Григорий Нисский активно выступал против еретиков, принимал участие в соборе 379 года в Антиохии. После Второго Вселенского Собора в 381 году имя Григория было включено в список епископов – хранителей православия.
Григорий прожил долгую жизнь и умер в глубокой старости. Его запомнили как ревностного учителя своей паствы. Также утверждают, что он отличался великодушием, терпением и миролюбием.
А еще в день Григория стог сена обходили три раза против солнца. Такой обычай сулил богатство в этом году. Для закрепления успеха брали горсть сена из стога и несли домой.
Также в этот день начинали планировать весенние работы в поле, готовили инвентарь, перебирали зерно, проверяли запасы муки.
Снам, приснившимся на 23 января, придавали особое значение. Люди верили, что если в эту ночь во сне увидеть солнце, луну или звезды, то можно дожить до 100 лет. Купания во сне говорили о том, что этого человека ждут замешательства в делах. И вообще якобы сны этой ночи сбывались. При этом хороший сон должен был сбыться через неделю, а плохой – через год.
В этот день из дома нельзя было выносить золу и мусор. В народе верили, что так можно было выбросить свое счастье. Нельзя было выбрасывать и крошки со стола. Тот, кто сделает это, будет часто болеть.
Нельзя в этот день жаловаться, браниться и хвастаться. Лениться и бездельничать тоже лучше не стоит.
Хозяйки в этот день старались приготовить блюда из мяса. Считалось, что это позволит сберечь здоровье и придаст силы.
- Погода этого дня указывает на погоду октября.
- Ясная погода предвещает сухое и жаркое лето.
- Сухой снег – в этом году быть сухому лету.
- Если в этот день много снега – будет много хлеба.
- Если дует ветер с юга, значит, в июне будут часто идти грозы и дожди.
- Первая капель на День Григория обещает теплое лето.
- Если небо безоблачное и ясное – быть ранней весне.
- Если иней не проходит к вечеру – вскоре испортится погода.
- Деревья в инее – небо будет синее.
- Если на стогах и деревьях виден иней, значит, лето будет прохладным и ненастным.
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