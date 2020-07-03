Не купить "кота в мешке". Зачем при сделках с недвижимостью обращаться к нотариусу?

Покупка квартиры или дома — это риск. И даже если 99% всей процедуры выполнены с соблюдением норм и правил, один единственный упущенный или скрытый сотый процент может лишить законного права на купленное жилье. Для некоторых привычнее оформить жилье через риелтора, но многие продают и покупают через нотариуса. В чем плюсы и минусы нотариальной сделки и сколько это стоит, порталу amic.ru рассказала барнаульский нотариус Елена Ачкасова.
Простая письменная форма – упрощенный порядок оформления недвижимости, на первый взгляд кажется быстрее и удобнее, но точно не безопаснее. Тут, как с айсбергом: видно только верхушку, а что там под водой — человеку без опыта и не разобраться.
Задача нотариуса — как раз разъяснить суть документа и все условия заключаемой сделки. А также убедиться, что продавец и покупатель в полной мере понимают правовые последствия.
"Нотариус изучает "историю" недвижимости, проверяет правоустанавливающие документы и семейное положение покупателей/продавцов, полный круг лиц, имеющих право пользоваться отчуждаемой недвижимостью и/или проживать в ней, в том числе их дееспособность, наличие сведений о банкротстве, иных препятствий к заключению сделки, проводит правовую экспертизу документов", — уточнила Елена Ачкасова.
Эта работа имеет большое значение, ведь если после сделки выясняется, что чьи-то права были нарушены, ее могут признать ничтожной.
В 2019 году более 13,3 тысяч сделок с недвижимостью в Алтайском крае были оформлены с помощью нотариуса.
Вам не придется собирать много документов. Единственное, о чем нужно позаботиться самому – взять выписку из домовой книги и предоставить правоустанавливающий документ. Все остальное нотариус (а все они работают по принципу "одного окна") подготовит самостоятельно. Благодаря цифровому сотрудничеству с ключевыми ведомствами (ФНС, Росреестр, МВД, банки, Федеральная миграционная служба, ЗАГС и другие) запрос и получение документов происходит в максимально короткие сроки.
Права по нотариальной сделке регистрируются в течение одного рабочего дня (при условии стабильной работы портала Росреестра). Нотариус сам направляет заявление в электронном виде в Росреестр и выдает собственнику готовые документы с отметкой о регистрации. И, кстати, это бесплатная услуга.
По закону нотариус несет имущественную ответственность за свои действия. И не имеет права осуществлять сделки с недвижимостью без страхования профессиональной деятельности, которая в Алтайском крае составляет не менее 5 млн рублей. Также дополнительно каждого нотариуса страхует региональная Палата.
"Человеческий фактор никто не исключал, намеренно или нет, но ошибки случаются и в юридической сфере. Другой вопрос — мера ответственности в таком важном сегменте, как рынок недвижимости. Сравните ее у посредника и нотариуса и выбирайте там, где безопасно", — советует Елена Ачкасова.
Она подчеркивает: нотариусы имеют многоуровневую систему страхования, способную, в случае непредвиденных ситуаций покрыть практически любые расходы. И дорожат работой, лицензией, репутацией, поэтому процент нештатных ситуаций – невелик.
"Если вы считаете, что компетентность стоит дорого, попробуйте некомпетентность, она обойдется значительно дороже", - цитирует классика Ачкасова.
Дороговизна услуг нотариуса – это стереотип, однако, высокий профессиональный уровень гарантий не бывает бесплатным. Тарифы у всех нотариусов единые и устанавливаются федеральной, региональной нотариальными палатами, налоговым кодексом. Актуальные данные по стоимости можно посмотреть на сайте.
То, сколько вы заплатите за нотариальный договор купли-продажи, зависит от конкретной недвижимости: сколько собственников, в том числе несовершеннолетних, есть ли супруги у продавца и покупателя, от степени родства продавца/покупателя и так далее.
Пример. Требуется нотариальное оформление договора купли- продажи двухкомнатной квартиры стоимостью 1,5 млн рублей в Барнауле.
1. Если покупатель данной квартиры — дочь, сын, брат или другой близкий родственник (при условии, если стороны не состоят в браке) то оплачивается:
0,2% от суммы сделки + тариф в 3000 рублей + правовая и техническая работа в 2000 рублей.
Итого: 8000 рублей.
2. Если приобретает посторонний человек (при условии, если стороны не состоят в браке):
0,2% с суммы, превышающей 1 млн рублей + тариф в 7000 рублей + 2000 рублей за правовую и техническую работу.
Итого: 10000 рублей.
Кроме того, если вы будете проводить расчет через публичный депозитный счет нотариуса, то продавец квартиры получит деньги только после выполнения всех условий договора. До этого момента они будут находиться на счете, который, кстати, законом защищен даже от банкротства банка.
При выборе нотариуса обязательно обратите внимание на лицензию на право осуществления нотариальной деятельности. Если ее нет в свободном доступе, не стесняйтесь попросить показать ее вам. Также у каждого нотариуса должен быть приказ о наделении полномочиями на совершение нотариальных действий, которые выдает Минюст.
Вся эта информация должна быть не только у самого нотариуса, но и на официальном сайте Министерства юстиции РФ в списке нотариусов и лиц, сдавших квалификационный экзамен. Но самый простой способ — посмотреть на официальном сайт Алтайской краевой нотариальной палаты 22.notariat.ru, здесь представлены все нотариусы региона.
Комментарии
А если продавать и покупать через МФЦ