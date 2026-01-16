12-летняя девочка осталась жива после падения с 25-го этажа
По предварительным данным, сугроб смягчил удар
16 января 2026, 21:30, ИА Амител
В подмосковных Люберцах 12-летняя девочка выжила после падения с 25-го этажа жилого дома. По данным службы скорой помощи Московской области, школьницу обнаружили живой и в стабильном состоянии.
Предполагается, что жизнь ребенка спасло падение в глубокий сугроб, а также приземление на область таза, что смягчило удар. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, ушиб, возможный перелом копчика и переохлаждение.
Девочку в срочном порядке доставили в стационар для проведения полного обследования и уточнения всех диагнозов. Окончательное заключение о ее состоянии будет сделано после осмотра профильными специалистами.
11:50:54 17-01-2026
Сугробы убирать не нужно
19:47:22 17-01-2026
шизанутая. что с семьей?! почему прыгнула? помогли? нечаянно за птичкой? что там