12-летняя девочка осталась жива после падения с 25-го этажа

По предварительным данным, сугроб смягчил удар

16 января 2026, 21:30, ИА Амител

Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Скорая помощь / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В подмосковных Люберцах 12-летняя девочка выжила после падения с 25-го этажа жилого дома. По данным службы скорой помощи Московской области, школьницу обнаружили живой и в стабильном состоянии.

Предполагается, что жизнь ребенка спасло падение в глубокий сугроб, а также приземление на область таза, что смягчило удар. Медики диагностировали у пострадавшей сотрясение головного мозга, ушиб, возможный перелом копчика и переохлаждение.

Девочку в срочном порядке доставили в стационар для проведения полного обследования и уточнения всех диагнозов. Окончательное заключение о ее состоянии будет сделано после осмотра профильными специалистами.

Avatar Picture
Гость

11:50:54 17-01-2026

Сугробы убирать не нужно

Avatar Picture
Гость

19:47:22 17-01-2026

шизанутая. что с семьей?! почему прыгнула? помогли? нечаянно за птичкой? что там

