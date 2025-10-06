Мужчина в Екатеринбурге выбросил ребенка в окно и избежал тюрьмы

Ранее обвиняемый уже был замечен за неадекватным поведением и агрессией, в том числе к ребенку

06 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Заседание суда /Изображение сгенерировано нейросетью

В Екатеринбурге суд огласил вердикт мужчине, который, поссорившись с женой, сбросил свою годовалую дочь с высоты пятого этажа. Информацию об этом предоставила пресс-служба Свердловского областного суда, передает ura.ru.

Трагедия случилась 30 декабря 2023 года. Вследствие конфликта с супругой житель города выбросил ребенка из окна пятого этажа, что привело к фатальному исходу. Следствие установило, что он периодически наносил побои девочке. Кроме того, жена обвиняла его в вымогательстве, утверждая, что он заставлял ее совершать кражи на месте работы. На следующий день после трагедии, 31 декабря, преступник напал на другого человека и похитил у него 170 тысяч рублей. Задержание злоумышленника произошло 2 января 2024 года сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый был признан невменяемым. Суд вынес решение о направлении мужчины на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь в стационаре.