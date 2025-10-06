Мужчина в Екатеринбурге выбросил ребенка в окно и избежал тюрьмы
Ранее обвиняемый уже был замечен за неадекватным поведением и агрессией, в том числе к ребенку
06 октября 2025, 17:35, ИА Амител
В Екатеринбурге суд огласил вердикт мужчине, который, поссорившись с женой, сбросил свою годовалую дочь с высоты пятого этажа. Информацию об этом предоставила пресс-служба Свердловского областного суда, передает ura.ru.
Трагедия случилась 30 декабря 2023 года. Вследствие конфликта с супругой житель города выбросил ребенка из окна пятого этажа, что привело к фатальному исходу. Следствие установило, что он периодически наносил побои девочке. Кроме того, жена обвиняла его в вымогательстве, утверждая, что он заставлял ее совершать кражи на месте работы. На следующий день после трагедии, 31 декабря, преступник напал на другого человека и похитил у него 170 тысяч рублей. Задержание злоумышленника произошло 2 января 2024 года сотрудниками правоохранительных органов.
Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый был признан невменяемым. Суд вынес решение о направлении мужчины на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь в стационаре.
17:42:43 06-10-2025
в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут всех - от мала до велика, проходить принудительно психиатрическую экспертизу....
21:20:22 06-10-2025
Шинник (17:42:43 06-10-2025) в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут вс... Было бы неплохо... жаль, что нереально
01:26:30 07-10-2025
Шинник (17:42:43 06-10-2025) в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут вс...
С депутатов и начать. Там есть, с чем поработать. И что значит: "депутаты обяжут" они, что - бог!?
03:12:29 07-10-2025
Шинник (17:42:43 06-10-2025) в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут вс... Там и тебя вылечат и меня вылечат.
03:18:06 07-10-2025
Избежал тюрьмы, но прибило к другому берегу
12:31:27 27-10-2025
Гость (03:18:06 07-10-2025) Избежал тюрьмы, но прибило к другому берегу... Так психов не сажают, их лечат... К сожалению... Меня другое интересует, когда они только познакомились, он в адеквате был? Как можно создавать семью в таких случаях?