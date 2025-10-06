НОВОСТИПроисшествия

Мужчина в Екатеринбурге выбросил ребенка в окно и избежал тюрьмы

Ранее обвиняемый уже был замечен за неадекватным поведением и агрессией, в том числе к ребенку

06 октября 2025, 17:35, ИА Амител

Заседание суда /Изображение сгенерировано нейросетью
Заседание суда /Изображение сгенерировано нейросетью

В Екатеринбурге суд огласил вердикт мужчине, который, поссорившись с женой, сбросил свою годовалую дочь с высоты пятого этажа. Информацию об этом предоставила пресс-служба Свердловского областного суда, передает ura.ru.

Трагедия случилась 30 декабря 2023 года. Вследствие конфликта с супругой житель города выбросил ребенка из окна пятого этажа, что привело к фатальному исходу. Следствие установило, что он периодически наносил побои девочке. Кроме того, жена обвиняла его в вымогательстве, утверждая, что он заставлял ее совершать кражи на месте работы. На следующий день после трагедии, 31 декабря, преступник напал на другого человека и похитил у него 170 тысяч рублей. Задержание злоумышленника произошло 2 января 2024 года сотрудниками правоохранительных органов.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, обвиняемый был признан невменяемым. Суд вынес решение о направлении мужчины на принудительное лечение в специализированное психиатрическое учреждение, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь в стационаре.

Виталий Манишин / Фото: amic.ru / Антон Дегтярев

"Извинился". Как суд вынес приговор "политеховскому" маньяку Манишину и признал ли он вину

Суд назначил Виталию Манишину 25 лет лишения свободы за преступления "политеховского" маньяка
НОВОСТИОбщество

Комментарии 6

Avatar Picture
Шинник

17:42:43 06-10-2025

в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут всех - от мала до велика, проходить принудительно психиатрическую экспертизу....

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:20:22 06-10-2025

Шинник (17:42:43 06-10-2025) в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут вс... Было бы неплохо... жаль, что нереально

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:26:30 07-10-2025

Шинник (17:42:43 06-10-2025) в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут вс...
С депутатов и начать. Там есть, с чем поработать. И что значит: "депутаты обяжут" они, что - бог!?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:12:29 07-10-2025

Шинник (17:42:43 06-10-2025) в виду последних событий не удивлюсь если депутаты обяжут вс... Там и тебя вылечат и меня вылечат.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

03:18:06 07-10-2025

Избежал тюрьмы, но прибило к другому берегу

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:31:27 27-10-2025

Гость (03:18:06 07-10-2025) Избежал тюрьмы, но прибило к другому берегу... Так психов не сажают, их лечат... К сожалению... Меня другое интересует, когда они только познакомились, он в адеквате был? Как можно создавать семью в таких случаях?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров