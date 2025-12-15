13 пропавших туристов найдены живыми в горах Пермского края

Спасатели обнаружили группу у горы Талая, в 15 км от их изначального маршрута

15 декабря 2025, 20:30, ИА Амител

Горы и снег / Фото: unsplash.com

Поисковая операция в Пермском крае завершилась успехом: все 13 туристов, пропавших 12 декабря в районе горы Ослянка, найдены живыми. Как сообщает Shot, группа была обнаружена спасателями у горы Талая, примерно в 15 километрах от первоначального маршрута, на границе Пермского края и Свердловской области.

На месте найдены семь снегоходов, на которых передвигались путешественники. К месту операции прибыли дополнительные силы поисковиков и волонтеров. По их словам, дороги в районе сильно замело, что осложняло поиски и теперь затрудняет эвакуацию.

В настоящее время людей постепенно доставляют на турбазу, где их уже ждут врачи скорой для оказания необходимой помощи и медицинского осмотра.