2025 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Первое место – за 2024-м

15 января 2026, 15:35, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

2025 год вошел в тройку лидеров самых знойных лет за всю историю метеонаблюдений. Около 50% территории Земли столкнулось с экстремальной жарой, когда столбики термометров поднимались выше 32 градусов Цельсия.

Журнал Guardian указывает, что основной причиной является глобальное изменение климата. Начало 2025 года ознаменовалось рекордно высокой температурой для января, а период с марта по май продемонстрировал близкие к максимальным значения для весенних месяцев.

Анализ от климатических организаций Европы, США, Японии и Китая свидетельствует о том, что наиболее жарким годом в истории был признан 2024-й.