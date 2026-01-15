2025 год стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений
Первое место – за 2024-м
Жара в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
2025 год вошел в тройку лидеров самых знойных лет за всю историю метеонаблюдений. Около 50% территории Земли столкнулось с экстремальной жарой, когда столбики термометров поднимались выше 32 градусов Цельсия.
Журнал Guardian указывает, что основной причиной является глобальное изменение климата. Начало 2025 года ознаменовалось рекордно высокой температурой для января, а период с марта по май продемонстрировал близкие к максимальным значения для весенних месяцев.
Анализ от климатических организаций Европы, США, Японии и Китая свидетельствует о том, что наиболее жарким годом в истории был признан 2024-й.
