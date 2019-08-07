Одна из самых красивых актрис Голливуда, обладательница премии "Оскар" Шарлиз Терон 7 августа отмечает свой 44-й день рождения.
За свою карьеру актриса сыграла почти в 50 фильмах. Широкую известность она получила в 1997 году после картины "Адвокат дьявола", где Терон выступила партнершей по съемочной площадке для Аль Пачино и Киану Ривза. Дальше были работы в фильмах "Правила виноделов", "Жена астронавта", "Сладкий ноябрь". В 2003 году Терон получила премию "Оскар" за роль проститутки-убийцы. Для фильма актриса набрала 13 килограммов лишнего веса. В последние годы Шарлиз Терон стала появляться в коммерческих проектах.
Например, в позапрошлом году вышел на экраны "Форсаж 8", где она сыграла главную злодейку. Предлагаем в честь дня рождения Шарлиз Терон вспомнить самые яркие ее образы в кино.
Комментарии
Сибирячки не хуже!
И все равно хороша!
"взрывная блондинка" - конкретно русофобский фильм.
Очень красивая уроженка Африки.
7.08.2017 09:56
- гость -
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У нас от русофобии в правительстве народу больше страдает, чем от всех русофобских фильмов вместе взятых.
7.08.2018 09:03
- гость -
вы не отличаете:
формирование негативного образа Росси по всему миру через голивудские фильмы
и произвол исполнительной и законодательной власти...
Шарлиз -
КРАСОТКА!!
самая
У меня на нее вертикаль набухает))
7.08.2019 07:42
- гость -
Можно было промолчать. А то в последнее время разговоров больше о желаниях, вот такие потом еще и начинают фото слать, а кто то находит спокойный сон после секса с чужой женой. Животные, не способные контролировать свои эмоции.
Лучше нет российских баб.
А ваши бабы краше - это какие? С целлюлитом и трехведерным мамоном?
самая красивая из живущих