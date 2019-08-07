Одна из самых красивых актрис Голливуда, обладательница премии "Оскар" Шарлиз Терон 7 августа отмечает свой 44-й день рождения.

За свою карьеру актриса сыграла почти в 50 фильмах. Широкую известность она получила в 1997 году после картины "Адвокат дьявола", где Терон выступила партнершей по съемочной площадке для Аль Пачино и Киану Ривза. Дальше были работы в фильмах "Правила виноделов", "Жена астронавта", "Сладкий ноябрь". В 2003 году Терон получила премию "Оскар" за роль проститутки-убийцы. Для фильма актриса набрала 13 килограммов лишнего веса. В последние годы Шарлиз Терон стала появляться в коммерческих проектах.

Например, в позапрошлом году вышел на экраны "Форсаж 8", где она сыграла главную злодейку. Предлагаем в честь дня рождения Шарлиз Терон вспомнить самые яркие ее образы в кино.