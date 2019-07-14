Фото из сети интернет

Вот уже несколько дней Барнаул изнывает от жары. А братьям нашим меньшим так вообще не позавидуешь: юбочку не наденешь, лишнюю шерсть одежду не снимешь.

А как они спасаются от жары, смотрите в нашей забавной фотоподборке.