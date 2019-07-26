Фото: pikabu, fishki.net
Каждый год в последнюю пятницу июля в мире отмечается День системного администратора.
Основал праздник американец из Чикаго Тед Кекатос, который работает как раз таки системным администратором. Он посчитал, что хоть раз в год системные администраторы должны чувствовать благодарность со стороны пользователей. Поэтому если у вас есть на работе или просто знакомые сисадмины, поздравьте их: принесите что-нибудь вкусное в их уголок или покажите нашу фотоподборку, они оценят.
Комментарии
Всех причастных к хакерству с Праздником ну и Себя тоже ))) !!!
Нет оси, кроме OS/2(Полуоси ) и IBM пророк её.
Так буркнул Kill, ткнув тремя перстами в небо и
замотал мышкой как кадилом....
Админь!!
Всех причастных к сему таинству с праздником!