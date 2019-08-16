Фото из сети Интернет
Последние три десятилетия певица Мадонна сохраняет статус бьюти-дивы. За 40 лет карьеры она выпустила 12 альбомов, снялась в 22 фильмах, получила множество наград. Она была и соблазнительной Мэрилин Монро, и оторвой в сетчатых колготках и нижнем белье, но всегда неподражаема и интересна. В эту пятницу, 16 августа, вечно молодая Мадонна отмечает свой 61-й день рождения. Вспоминаем, какой она была в молодости, которая, кажется, еще никак не закончится.
Комментарии
Она клевая!
вульгарная и развращенная до жути
Полно ее фотографий без одежды.
на бузову похожа, такая же некрасивая, ни жопы ни рожи
Ну а Ж.. как бы для певицы не самое главное..
Талант есть несомненно.
16.08.2018 13:04
- гость -
да ладно. большинство западных критиков считают что у нее нет певческого таланта,она "выезжает" за счет высокой работоспособности. вот за это ей респект)
"большинство западных критиков" никакого авторитета для меня не имеют.
есть собственное мнение.
Руки волосатые - много мужских гормонов.
Не айс.