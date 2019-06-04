Каждый человек – индивидуальность с уникальными чертами и укладом жизни. Что нравится одному, другой не приемлет. То, к чему один относится спокойно, другому покоя давать не будет. И в этом заключена прелесть межличностных отношений.

А кто ты – мыслитель-интроверт или весельчак-экстраверт? Тебе комфортнее общаться посредством социальных сетей и мессенджеров или проще позвонить человеку? Свободное время проведешь с книжкой или с друзьями за чашечкой кофе? Вместе с Tele2 портал Amic.ru подготовил тест, который поможет разобраться в своей индивидуальности, а заодно и в профиле потребления мобильной связи.

Искусственный интеллект действует только на тарифе "Мой онлайн+". Для абонентов тарифа уже сформировано индивидуальное предложение с оптимальным соотношением минут и гигабайтов. Чтобы ознакомиться с ним, зайдите в личный кабинет на сайте или в мобильном приложении "Мой Tele2". Изучите, и если вы согласны с предложенным вам соотношением минут и гигабайтов, подтвердите его – это не изменит размера абонентской платы за тариф.

Если вы только перешли на этот тариф, то ваше индивидуальное предложение вы получите в ближайшее время.