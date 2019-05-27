В современном мире трудно найти по-настоящему действенную и натуральную уходовую косметику. А уход за нашей кожей лица, тела и волос необходим круглый год, чтобы избежать последствий из-за негативного воздействия окружающей среды, в результате которых на коже забиваются поры, закупориваются сальные и потовые железы, кожа становится либо слишком жирной, либо слишком сухой, снижается упругость кожи, появляется тусклость, происходят аллергические реакции и т.д. Факторами этих последствий являются: пыль, смог, выхлопные газы, ультрафиолетовое излучение, вода.

Еще с древних времен в китайской, японской и корейской медицине панты алтайского марала считались эликсиром молодости. Они считаются чудодейственными, поскольку продукт создан самой природой. В отличие от аптечных препаратов, он полностью натуральный.

Косметическая компания "Две линии" разработала серию косметических средств SILAPANT именно на основе алтайского пантогематогена – уникального природного материала, способного проникать глубоко в клетки кожи и запускать естественные механизмы омоложения. Линейка включает в себя продукты основного и дополнительного ухода за лицом, телом, волосами, а также отдельную линейку средств для мужчин.

Продукция алтайской косметической компании "Две линии" успешно сочетает в себе природные компоненты Алтая и современные технологии. Основными составляющими в продукции "Две линии" являются природные масла и экстракты, пантогематоген, мед и другие натуральные компоненты, которые щедро дарит природа Алтая. Это не только священная и уникальная земля, но и естественный природный заповедник, именно на Алтае растет очень много лекарственных растений. Правильное сочетание этих компонентов обеспечивает эксклюзивность состава и наделяет продукцию особыми свойствами. Косметика "Две линии" работает не только на внешний эффект, но и оказывает глубокое внутреннее воздействие на кожу.

В серии SILAPANT есть все необходимое для ухода. Средства по уходу за кожей лица направлены на бережное очищение от загрязнений и макияжа, сглаживание мимических и возрастных морщин, борьбу с несовершенствами, снятие раздражения, глубокое увлажнение, питание витаминами и микроэлементами, подтягивание контура лица, активизацию восстановления и регенерацию кожных клеток.

Средства для волос восстанавливают их структуру изнутри, бережно очищают, придают блеск, увлажняют и питают ломкие и поврежденные волосы, предотвращают появление перхоти и выпадение волос.

Средства по уходу за телом смягчают, успокаивают, глубоко увлажняют и питают, восстанавливают упругость и эластичность, омолаживают и защищают.

В линейке SILAPANT представлены средства для мужчин: бальзам после бритья, гель-скраб, шампунь и гель для тела (2 в 1), крем для лица, крем-гель для век.

Целебный состав пантов весьма разнообразный. В нем содержатся аминокислоты, коллаген, различные витамины, микро- и макроэлементы. Кроме этого, панты богаты глутаминовой кислотой, липидами, ферментами и энзимами. Именно из-за недостатка этих элементов упругость и эластичность кожи ухудшается, а косметическая серия SILAPANT от компании "Две линии" станет другом вашей молодости. Она идеально подойдет для любого типа кожи, возраста, а также кошелька.

Косметические средства SILAPANT не содержат:

парабены;

консерванты с фармальдегидом;

продукты нефтепереработки;

синтетические красители;

минеральные масла;

триэтаноламин;

жесткие ПАВ.

Состав косметики дополняют натуральные активные компоненты: карбамид (мочевина), сорбитол, экстракт боярышника, экстракт солодки, масло виноградной косточки, экстракт облепихи, экстракт липы, гиалуронат натрия, экстракт корицы, экстракт амаранта, экстракт имбиря, масло кедровое, экстракт фиалки, экстракт лимона и др. В серии SILAPANT от компании "Две линии" вы обязательно найдете нужный продукт.

Косметическая компания "Две линии"

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