Volkswagen стал лауреатом премии "Автомобиль года в России – 2019"

По результатам народного голосования марка Volkswagen (Фольксваген) награждена в категориях "Малый средний класс", "Средние внедорожники", а также названа "Любимой маркой в массовом сегменте".

"Автомобиль года" – ежегодная премия, в рамках которой автолюбители голосованием определяют лучшие автомобили и марки на российском рынке.

По итогам опроса Volkswagen Golf (Гольф) был признан лучшим в номинации "Малый средний класс", а флагман марки Touareg (Туарег) – победителем в категории "Средние внедорожники". Кроме того, марка Volkswagen была признана "Любимой маркой в массовом сегменте".

Почетные дипломы получил глава марки Volkswagen в России Томас Мильц. Он отметил: "Марка Volkswagen завоевала награды как за один из самых массовых автомобилей в истории – Golf, так и за свой флагман и самый технологичный автомобиль – Touareg. В мире продано уже около 30 миллионов Golf, а число проданных в России Touareg превысило 100 тысяч. Но самое главное – Volkswagen признан любимой маркой в массовом сегменте, а это очень важно для нас с учетом локального производства и популярности таких локальных бестселлеров, как Polo и Tiguan (Поло и Тигуан)".

Также на мероприятии состоялось вручение главного приза сезона – Volkswagen Golf 7-го поколения. Ключи от культового автомобиля Константину Кузнецову из Ижевска вручил руководитель марки Volkswagen в России Томас Мильц.

Познакомиться с автомобилем Volkswagen и пройти тест-драйв в Барнауле можно у официального дилера – "АлтайЕвроМоторс".

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

город Барнаул

ул. Попова, 165

Тел. +7 (3852) 23-00-00