Воскресенье – лучшее время для экспериментов на кухне. Порадуйте своих близких новым блюдом от фуд-эксперта Софии Корнишиной – томатно-рыбный суп в средиземноморском стиле. Это шикарный, абсолютно неприхотливый суп, который определенно станет частым гостем на вашем столе.
Томатно-рыбный суп в средиземноморском стиле
- После приготовления вы получите 5 порций
Что потребуется?
- 700 г рыбного филе (я использую филе семги)
- 500 мл томатов в собственном соку или перетертые томаты
- 500 мл чистой воды
- 1 морковь крупная
- 1 луковица
- 2 зубчика чеснока
- 2 стебля сельдерея
- соль, тимьян, черный молотый перец
- оливковое масло 1 ст. л.
1. В кастрюле с толстым дном разогреть оливковое масло и отправить туда не крупно нарезанные кубиками морковь, лук, сельдерей и раздавленный тупой частью ножа чеснок. Томить на среднем огне 5-6 минут.
2. Затем добавить томаты, накрыть крышкой и готовить на медленном огне еще около 5 минут.
3. Далее влить горячую воду, туда же отправить рыбу, нарезанную крупными кусочками (2×2), соль, специи и варить на среднем огне еще 4-5 минут. Убрать с огня, дать настояться еще несколько минут. Разлить по тарелкам, посыпать зеленью и подавать к столу!
Приятного аппетита! Больше рецептов от Софьи смотрите в ее Instagram.
Комментарии
Извините, приготовьте тоже самое из перемороженного минтая, а для семьи найдется более достойное применение.
Жителям Алтайского края только супа из семги не хватает. А мы-то гадали... Спасибо, подсказали!
Уважаемыйфуд-эксперт (как звучит-то), Софья, допустимо ли в Вашем блестящем рецепте вместо семги использовать кильку в томатном соусе? Заранее спасибо.