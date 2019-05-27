Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил выдавать выпускникам аттестаты только после сдачи анализа на употребление наркотиков и получения его отрицательного результата, сообщает агентство городских новостей "Москва".
"Вообще перед тем, как получать аттестат, надо всех проверить на наркотики. Вот будет хороший стимул. Выдаем только после того, как пройдете в кабинет, сдадите анализ на наркотики. Наркотики есть – все, справка об окончании школы вместо аттестата", – сказал Милонов.
Ранее он предложил привлечь кинологическую службу и организовать в дни выпускных проверку бывших школьников на наличие наркотиков перед входом на борт прогулочных теплоходов, чтобы избежать "дикой попойки".
Также Милонов предложил министру здравоохранения Веронике Скворцовой ввести в России "сухой закон". "Предлагаю вам рассмотреть возможность принятия серьезных заградительных мер по борьбе с пьянством", – подчеркнул депутат.
Комментарии
Я бы в первую очередь это сделал в думе. Прямо интересно было бы посмотреть на результаты. Начиная с Милонова, уж больно идеи у него интересные
отличное предложение!
по-моему , это унизительно.
изначально подозревать ребенка в приеме наркотиков.