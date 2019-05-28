Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина. Документ опубликован на сайте правительства.
В пояснительной записке к документу говорится, что запрет призван способствовать развитию "отечественного виноградарства".
Также уточняется, что под запрет попали закупки вина, игристого вина, ликерных и фруктовых (плодовых) вин.
Ограничения не затронут алкогольные напитки, которые можно приобрести на предприятиях общепита и магазинах.
Комментарии
Город заснул вместе с Патриархом Кириллом. Проснулся Медведев....Что то мне это напоминает
Пробовал вино из черной смородины, облепихи, ирги, крыжовника, малины.
Сразу видно, что человек делом занимается
Помнится, сами то они пересели на отечественные авто...
В вино добавляют диоксид серы. В свое вино серу не добавляем.
Димас будет своё вино продвигать, только оно не российского производства))
Отечественные самогонщики ликуют, сбыт обеспечен!