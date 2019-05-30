30 мая по народному календарю – Евдокия Свистунья или Андрон с дождем. Рассказываем, какие народные приметы существуют для этого дня, и как по цветению яблони и сирени угадывали, каким будет клев.
Народный праздник Евдокия Свистунья получил название в честь дочери великого князя Суздальского Дмитрия Евдокии, известной как преподобная Ефросиния Московская.
Она была благотворительницей, православная церковь даже учредила награду ее имени – орден преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.
Евдокия родилась в 1353 году в семье князя Дмитрия и княгини Анны, в 13 лет ее выдали замуж за князя Московского Дмитрия Донского, чтобы прекратить междоусобную борьбу Московского и Суздальско-Нижегородского княжеств.
Брак молодых оказался счастливым, они прожили вместе 22 года, подарили жизнь восьми сыновьям и четырем дочерям. Когда князь Дмитрий скончался в возрасте 38 лет, Евдокия фактически встала во главе Московского княжества. Князь завещал ей 30 волостей и слобод и свыше 20 крупных сел, сыновья же должны были полностью подчиняться матери.
При жизни Евдокия построила огромное количество монастырей и церквей, в том числе знаменитый Вознесенский женский монастырь, каменный храм в честь Богоматери, Рождественский храм, Горицкий монастырь в Переяславле и другие.
В 1407 году Евдокия Дмитриевна приняла монашество с именем Ефросиния. Говорят, что в тот день, когда Евдокия шла в Вознесенский монастырь, случилось настоящее чудо: люди, которые прикасались к ее одеждам, исцелились от разных болезней. Приняв монашество, Евдокия прожила всего несколько недель. После смерти ее стали почитать как покровительницу русских государей.
Приставку "Свистунья" праздник получил из-за ветров, которые, по приметам, свистят в этот день.
По погоде на Евдокию Свистунью предсказывали погоду на лето. Если день прохладный, стоит ждать летний град, если дождливый и при этом новолуние, то летом осадков тоже будет в избытке. Северный ветер указывал на то, что лето будет холодным.
Также в народе в этот день было принято смотреть на рябину, яблоню и сирень, чтобы предсказать клев. Если много цвета, можно смело отправляться на рыбалку.
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