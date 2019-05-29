Томенко поручил помочь моторному заводу сохранить производство

29 мая глава Алтайского края Виктор Томенко встретился с председателем правления машиностроительно-индустриальной группы "Концерн "Тракторные заводы" Андреем Водопьяновым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Главной темой обсуждения стала обеспокоенность судьбой Алтайского моторного завода (АМЗ) и его трудового коллектива.
Рассматриваются различные варианты сохранения производственной площадки. Главная задача – продолжение работы моторного завода как машиностроительного предприятия.
В первую очередь основная надежда на инвестиции, которые помогли бы производить новую продукцию.
Ведутся переговоры по заказам на продукцию АМЗ. Возможен вариант совместного с иностранными инвесторами предприятия по выпуску двигателей или оборудования для газомоторного топлива.
По результатам обсуждения губернатор поручил министру промышленности и энергетики Алтайского края Александру Климину оказать владельцам моторного завода необходимую помощь, чтобы сохранить производство.
Комментарии
И каким образом ему собираются помочь?
Просто интересно?
У всех производителей техники свои моторные заводы!
Таким же как и Иткульскому спитзаводу.
А вы гляньте что будет с ОАО Индустриальный тк, 600 чел сокращение и ликвидация комбината, теплицы закрывают.
29.05.2019 20:23
ВЕТЕРАН 22RU
И каким образом ему собираются помочь?
Просто интересно?
У всех производителей техники свои моторные заводы!
А тебе лучше, чтобы завод угробили? Вот от таких -то , как ты все заводы в городе еле выживают!!!
30.05.2019 00:16
gorca
Что вы на него нападаете? Он правильный вопрос озвучил. Или вы живете в розовых очках? Он что должен дать вам ответ как спасти завод? Если не сложно озвучьте свои видения по сохранению его, как вы видите откуда будут заказы, да и в конце концов что вы предлагаете? Обязать кого нибудь покупать неизвестную ему продукцию для того что бы сохранить завод?? Если ты всю жизнь покупал обувь одного понравившегося и проверенного бренда, а тут приходит дядя и говорит вот теперь будешь покупать обувь из китая этого бренда, нам надо сохранить его завод. Ну?
Были бы они нужны кому, двигатели эти...