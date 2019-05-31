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Квест и кастинг на шоу: в Барнауле пройдет необычная "семейная диспансеризация"

, ИА "Амител"
Мероприятие поможет родителям и детям лучше понимать друг друга
Семья вместе / Фото: sunshineandhurricanes.com

Семья вместе / Фото: sunshineandhurricanes.com

Необычную акцию проведут в барнаульском Центральном парке в День защиты детей 1 июня. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Краевым кризисным центром для мужчин проводят акцию "Семейная диспансеризация", направленную на сплочение семьи и повышение родительской компетентности в воспитании детей.

Профессиональные психологи проведут "диагностику" семей, по итогам которой участники акции получат рекомендации от специалистов как научиться понимать друг друга. Но перед этим каждой семье предстоит пройти квест. Участники акции получат карту с маршрутом и заданиями. Маршрут будет проходить по станциям "Кабинет по зрению", "Специалист по слуху" и "Комната проверки речи". Дело в том, что специалисты будут искать причины, которые мешают детям и их родителям слышать и понимать друг друга.

Ситуации, которые герои прожили в игровой форме, родителям объяснят с точки зрения психологии, поддержав их стремление к гармоничному общению.

Те семьи, которые захотят более детально поработать с психологом, получат рекомендации, куда можно обратиться за помощью.

 В конце квеста каждую семью-участника ждет сувенир.

Во время мероприятия будет организована фотозона и развлекательная программа для детей и их родителей.

Кроме того, все участники акции "Семейная диспансеризация" смогут принять участие в кастинге для съемок в семейном реалити-шоу, которые состоятся в августе. Подать заявку на участие могут семьи из любого региона России. Для этого необходимо снять видео о своей семье и заполнить небольшую анкету на портале "Я – родитель". Всего для шоу выберут семь семей со всей России, которые будут вместе с детьми преодолевать трудности и выходить из сложных ситуаций, и таким образом учиться взаимопониманию и поддержке под наставничеством профессиональных психологов.

Акция "Семейная диспансеризация" пройдет в Барнауле в парке культуры и отдыха "Центральный", с 10:00 до 16:00. Принять участие в акции могут все желающие.

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Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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