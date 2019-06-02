Жителя Барнаула подозревают в обмане микрофинансовой организации при получении кредита на покупку телевизора, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По версии правоохранительных органов, 53-летний барнаулец для получения кредита на приобретение телевизора использовал подложные документы.

Телевизор мужчина вскоре продал. Сумма ущерба, нанесенного офису микрозаймов, превысила 50 тысяч рублей.

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ ("Мошенничество в сфере кредитования").

Ему грозит до 120 тысяч рублей штрафа, до двух лет принудительных работ либо до четырех месяцев ареста.