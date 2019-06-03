Минстрой выступил с предложением отменить обязательную установку поквартирных счетчиков тепла в новостройках, сообщает "Российская газета".
В качестве аргумента для такого предложения приводится несколько доводов. Один из них – это отопление за счет соседей.
Речь идет о том, что некоторые собственники уезжают из дома в другое место и перекрывают вентиль отопления.
В результате на их соседей ложится дополнительная нагрузка, из-за того что холодные стены будут "отбирать" тепло.
Если в соседнем помещении температура всего на два градуса ниже, соседу придется платить за тепло на 20% больше, если на три градуса – на 60%, утверждают в Минстрое.
Другим доводом для отмены называется дороговизна прибора. Он стоит от 6,5 до 8 тысяч рублей, его замена – 6 тысяч рублей, поверка – 2-3 тысячи. Менять его необходимо каждые 12 лет.
Ведомство считает, что для населения это слишком большие траты, которые не каждый может себе позволить.
Напомним, сторонники обязательной установки в новостройках утверждают, что новые счетчики позволят собственникам снизить расходы на отопление и самостоятельно устанавливать температуру в помещениях.
Воспользоваться индивидуальными устройствами в квартире можно будет только при наличии общедомового прибора учета.
При этом показания индивидуальных приборов учитываются лишь в случае их установки во всех квартирах жилого дома.
Комментарии
Оплата по счетчику - 1.500р, без счетчика 4.000р, кому-то еще не понятно, о ком они "заботятся"??? -о собственном кармане...
боятся, что будут платить не сколько скажут, а сколько потребили, ага?
конечно, кто же теплопотери будет оплачивать по пути до потребителя?
У нас батареи перекрыты всю зиму, зато платим по полной. Еще и улицу топим.
Счетчики действительно дорогие ) Но отопление еще дороже. Думаю за два отопительных сезона они окупятся.У меня тоже почти всю зиму перекрыты батареи. Стояков хватает с избытком.
Фотографий с теплосчетчиками не нашли? )
3.06.2019 09:54
- гость -
Оплата по счетчику - 1.500р, без счетчика 4.000р, кому-то еще не понятно, о ком они "заботятся"??? -о собственном кармане...
3.06.2019 10:12
Kimi
Счетчики действительно дорогие ) Но отопление еще дороже. Думаю за два отопительных сезона они окупятся.У меня тоже почти всю зиму перекрыты батареи. Стояков хватает с избытком.
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Сколько Гкал поступит на дом по общедомовому прибору учета, столько и будет распределено среди жителей. У вас в квартире будет экономия, как правило это на солнечной стороне дома, а в квартирах на теневой стороне или угловых квартирах потребление по индивидуальным счетчикам будет больше))
Действительно, на первом этаже и не с солнечной стороны гораздо требует больше тепла, чем на верхних этажах и с солнечной стороны. Не понимаю, зачем вообще с ними законодательно заморачиваются, выгода тут только производителям этих счетчиков. Для многоквартирного дома за глаза общедомового прибора учета, а в новых домах при разводке ставить краны на батареях сразу, чтобы не форточки открывали, а отбором тепла регулировали.
3.06.2019 10:30
- гость -
У меня квартира на обе стороны ) Утром солнце с одной стороны, вечером с другой ) Да еще и торцевая на ветреную сторону. Вот в "торцевых" комнатах действительно прохладнее и там иногда включаем батареи )
А кстати, почему отопительный счетчик на столько дороже чем на горячую воду? В чем существенная разница?
3.06.2019 10:38
Kimi
Принцип абсолютно другой. Счетчик горячей воды просто регистрирует проток воды, а отопительный регистрирует еще и разницу температур на вход и выходе стояка, чтобы посчитать потребленные калории.
3.06.2019 10:38
Kimi
3.06.2019 10:30
- гость -
А кстати, почему отопительный счетчик на столько дороже чем на горячую воду? В чем существенная разница?
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увы, не отвечу вам не этот вопрос))
Не стояка, а отвода от него в квартиру (и если стояков несколько, то и отводов тоже), это тоже немаловажно
Так в каждой комнате ведь стояк для батарей )
Во всяком случае у меня так )
Kimi, а кто же должен заплатить за отопление вашей квартиры от стояков?
3.06.2019 10:52
Kimi
Ну вот на каждый ставить придется или менять всю схему отопления в квартире.
и водяные отменить и по свету
3.06.2019 10:53
- гость -
Во-первых у меня нет счетчиков отопления ). Просто вот интересуюсь. Так что я и плачу.
Без стояков никак однако ) Или вы предлагаете ставить счетчики на стояках? )
Минстрой прав.
Другим доводом для отмены называется дороговизна прибора. Он стоит от 6,5 до 8 тысяч рублей
а счет за отопление на ту же сумму, Минстрой не считает дороговизной?
3.06.2019 10:38
Nic
Зимой в минус 30 пофиг солнечная или теневая сторона.
Он стоит от 6,5 до 8 тысяч рублей
Ставил теплосчетчик в 2014г., обошолся в 42 тыс., плюс тех.условия 18 тыс.
вот, мне абсолютно фиолетово, что сосед "на теневой стороне" будет платить больше, чем я. Моя в чем здесь вина? Я живу на 13м этаже. По-сути, нижние 12 этажей будут греть мою квартиру. Законы физики никто не отменял! Но, мне-то какая разница? Покупайте квартиру там, где отопления надо меньше!
Кстати, по утрам, горячая вода будет идти из крана быстрее, если сосед уже сходил в душ ) Давайте и эти счетчики отменим! Это же несправедливо, что кто раньше встает, тот и больше воды расходует на пролив?
3.06.2019 11:25
- гость -
тебя "обули" )))
сосед с теневой стороны зимой заплатит за отопление,
а сосед с солнечной - летом за электричество на кондиционер и холодильник
ниже холоднее, а вверх вода не всегда приходит нужного напора или температуры,
а еще хитрый сосед снизу может врезаться в прямоток в отоплении, и те кто сверху вовсе попадут на отопление, или хитрый сосед батарею на лоджию выведет.
так что счетчики - это честно
и отобьются за сезон даже у тех у кого три стояка отопления.
3.06.2019 11:58
- гость -
сосед с теневой стороны зимой заплатит за отопление,
а сосед с солнечной - летом за электричество на кондиционер и холодильник
ниже холоднее, а вверх вода не всегда приходит нужного напора или температуры,
а еще хитрый сосед снизу может врезаться в прямоток в отоплении, и те кто сверху вовсе попадут на отопление, или хитрый сосед батарею на лоджию выведет.
так что счетчики - это честно
и отобьются за сезон даже у тех у кого три стояка отопления.
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кто то отобьет затраты, а кто то попадет еще больше на деньги, ведь за Гкал пришедшие на дом заплатят то в любом случае жители.
Для тех, кто считает, что экономит с прибором учета тепла ради интереса произведите нехитрые вычисления: умножьте площадь вашей квартиры на показания общедомового прибора учета (должны быть на оборотной стороне квитанции), разделите на площадь дома (тоже есть в квитанции), умножьте на тариф и сравните с тем какая сумма у вас в квитанции по индивидуальному прибору получается. Возможно будете неприятно удивлены, что без индивидуального прибора платили бы меньше)))
Кого вы хотите надурить этими счетчиками? Государство? Самого главного мошенника?
Получится как со счетчиками на воду: поначалу небольшие преференции тем, кто ставит добровольно, затем- обязаловка, затем -повышение цен и ОДН для особоумных. На выходе: платим больше, воды льем меньше. Если сейчас кто-то открывает форточки, то потом будете ходить по квартире в фуфайках и платить больше, чем сейчас.
Вспомните мои слова через пару лет.
Основной принцип воровского государства: ЛОХ ВСЕГДА ДОЛЖЕН, ЛОХ ВСЕГДА ДОЛЖЕН ПЛАТИТЬ.
газ рулит - оплата по счетчику и не зависимость от ТЭЦ, слишком жарко в доме, убавил.