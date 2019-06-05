Как проверить исправность автокондиционера: инфографика

Начало лета – хороший повод проверить исправность кондиционера в автомобиле. О том, как это сделать самостоятельно и какие признаки указывают на неисправность того или иного агрегата, – читайте в инфографике Amic.ru.

До конца июня в "МоторГРУПП" можно получить сезонную скидку 50% на все виды работ по системам кондиционирования, в том числе на антибактериальную обработку кондиционера. Отсутствие бактерий – залог здорового и комфортного микроклимата в автомобиле.

"МоторГРУПП"

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