Власти Барнаула отчитались о ходе дорожного ремонта на 18 улицах

Дорожники Барнаула уже начали ремонт на половине участков улиц, которые планируют отремонтировать в 2019 году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".
Как сообщает пресс-центр мэрии, на сегодняшний день на участках улиц Льва Толстого, Шукшина, Рождественской, Ковыльной, Изящной, Беляева, Чайковского, Герцена, Антона Петрова, проспектах Коммунаров и Сибирском завершили фрезерование дорожного покрытия и укладку выравнивающего слоя.
На ул. Герцена от пр. Дзержинского до ул. Мусоргского и на ул. Чайковского от ул. Герцена до ул. Полевой уложили верхнее покрытие на площади более 11 и 16 тысяч кв. метров, осталось сделать тротуары. На ул. Беляева и А. Петрова сейчас асфальтируют дорогу и обустраивают тротуары, на ул. Ленинградской работы завершены на 80%, на пр. Коммунаров – на 70%. На ул. Аносова и ул. Г. Исакова ремонт в завершающей стадии, на пр. Сибирском дорожники укладывают выравнивающий слой асфальта и ремонтируют тротуары.
На пр. Ленина от ул. Димитрова до пл. Баварина сняли асфальт на площади более 35 тысяч кв. метров, на участке от ул. Северо-Западной до пл. Октября – 10 тысяч кв. метров. Также ремонт ведут на участках ул. Л. Толстого, Берестовой, Меланжевой.
Всего в 2019 году планируют отремонтировать 33 участка городских улиц.
Комментарии
На Рождественской и Ковыльной нет выравнивающего слоя, уложили 1 слой, "ровный" как стиральная доска, ехал там в субботу. Но по крайней мере ям по 10 см, как раньше, точно
нет.
"На ул. Беляева и А. Петрова сейчас асфальтируют дорогу и обустраивают тротуары" - ложь! На Беляева тротуары не обустраивают. Все старое осталось, срезали асфальт и закатали новый.
Вчера уже разрыли его из за порыва. Нового асфальта уже нет.
Да нормально у нас дороги делают! В Новосибе то намного хуже...