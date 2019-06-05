В Алтайском крае школьницы поиздевались над 15-летней сверстницей и заставили пить из лужи, окружив свою жертву на улице и снимая происходящее на камеру телефона, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Бийске в воскресенье, 2 июня. По некоторым данным, причиной стал юноша, которого, видимо, не поделили девочки-подростки, по другим данным – школьницы распускали про девочку слухи, и когда та заявила, что это все ложь, они решили ее проучить.

В итоге жертву поставили перед выбором – либо терпеть побои, либо выпить грязную воду. При этом девочку отпустили лишь после того, как она полностью опустила лицо в лужу и после заплакала, школьниц не устроило, когда она просто аккуратно отхлебнула. Унизительное наказание хулиганки снимали на камеру мобильного. Запись попала в Сеть.

Уголовное дело правоохранители Бийска пока не возбуждали. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, по факту произошедшего запущена проверка.

"Личности несовершеннолетних в настоящее время установлены, выясняются все обстоятельства произошедшего. В результате проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", – сообщили в региональном МВД.