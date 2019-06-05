Житель Алтая угнал автомобиль, чтобы ездить на нем к возлюбленной

В Алтайском крае житель города Змеиногорска 2000-го года рождения угнал автомобиль "Тойота", припаркованный возле дома его знакомого, сообщает региональное МВД.

"Машину злоумышленник открыл ключами, которые похитил, находясь в гостях накануне вечером. В эту же ночь он поехал в соседний населенный пункт к девушке. Вернувшись, спрятал автомобиль в лесном массиве. После чего следующей ночью вновь поехал к своей возлюбленной", – говорится в сообщении ведомства.

Третий раз съездить к возлюбленной не получилось. Уже утром его задержали сотрудники местного уголовного розыска.

Угнанную машину с поврежденными бамперами полицейские обнаружили на улице недалеко от места угона. Задержанный пояснил, что в первую ночь он не справился с управлением и съехал с трассы в кювет, где и повредил авто.

Возбуждено уголовное дело по статье "Завладение автомобилем без цели хищения".