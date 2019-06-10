Лечить неизлечимое: где в Барнауле помогают больным псориазом

"Псориаз Центр" в Барнауле/ Фото: Amic.ru

Псориаз. Для многих это заболевание из разряда "что-то кожное, некрасивое и заразное", но для нескольких тысяч жителей Алтайского края – это серьезная проблема на всю жизнь. Только в Барнауле по официальной статистике больны около девяти тысяч человек. Псориаз не излечим, но можно снять его симптомы. Вот уже год как в Алтайском крае работает специализированная клиника лечения псориаза – "Псориаз Центр". Работают здесь по авторской методике и успешно снимают обострения у сотен жителей региона. Почему лечиться нужно и чего делать в борьбе с этим заболеванием категорически противопоказано, корреспонденту портала Amic.ru рассказал главный врач центра Михаил Мошнин.

Корреспондент: Михаил Витальевич, псориаз – это не слишком распространенная болезнь. Во всяком случае, так кажется со стороны. В чем была необходимость появления специализированного центра?

Михаил Мошнин: В среднем псориазом болеют 2-2,5% населения, в городах чуть больше. Например, в Москве около 5% населения. Вроде немного, но ведь это 500 тысяч человек.

В Алтайском крае статистика среднероссийская – 2-3%. И я могу назвать псориаз распространенным заболеванием. Просто многие не обращаются за лечением: либо смирились с его неизлечимостью, либо предыдущие методы не дали результатов. Да и борьба с псориазом не является приоритетом в работе медицинских учреждений. Это не рак, от него не умирают, инвалидизация крайне невысокая, заразиться им нельзя.

Но необходимость в работе таких центров конечно есть. Иначе мы бы не открыли столько клиник по всей стране: несколько в Москве, есть в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Грозном, Пятигорске, Махачкале, Новосибирске, Барнауле, скоро откроемся в Волгограде и под Казанью.

Корр.: Но ведь псориаз не излечим.

М.М.: К сожалению, нет в мире такой технологии, которая могла бы навсегда избавить человека от этой проблемы. Он хорошо изучен, но до сих пор не понятно, почему возникает.

Псориаз не опасен для здоровья, не заразен. Но для больных это большая психологическая проблема. Тело покрывается красно-розовыми бляшками, кожа сильно шелушится. Это видно, и вызывает большое стеснение у больного и людей вокруг него. Но есть эффективное лечение, позволяющее снять симптомы. Человек, пройдя его, перестает быть "белой вороной".

Корр.: Псориаз – это уже очень старая болезнь. И лечение, наверное, давно придумали. Что уникального предлагает ваш центр?

М.М.: От псориаза лечат уже 3,5 тысячи лет. И технология, в общем, проверена веками. Перед врачами давно уже не стоит проблемы, как снять симптомы. Главное сегодня – добиться продолжительной ремиссии, чтобы больной, пройдя курс лечения, как можно дольше не приходил за следующим.

Мы добились очень длительной ремиссии. В 2018 году у пациентов наших клиник клиническое выздоровление, то есть полная ремиссия, была в 88% случаев, в 7% – улучшение, и только у 5% без эффекта, но это те, кто нерегулярно ходит на процедуры или употребляют алкоголь.

И главное в нашем лечении – технология ПУВА. Я, как биофизик, врач с большим опытом, внес существенные улучшения в эту технологию, которые позволили резко повысить результативность и устранить побочные эффекты. Аппарат ПУВА прошел всесторонние испытания, имеет патент и регистрационное удостоверение, производится в Новосибирске и под Москвой.

Это комплексное лечение с использованием медицинских препаратов на основе трав (таблетки и кремы) и собственно самого аппарата ПУВА. Со стороны он напоминает солярий, да и принцип действия схож. В его основе – использование фотоактивного вещества и последующее воздействие на кожный покров пациента ультрафиолетовым излучением типа А.

Ультрафиолетовые лучи, которые там используются, не взаимодействуют со структурой кожи, не разрушают белки, не происходит фотостарения, как при пребывании на солнце или посещении солярия, и что важно, не происходит фотомутации, то есть нет опасности получить рак кожи. Да, есть доля небольшого ультрафиолета В, но намного меньше, чем в солярии. И это даже своего рода бонус: пациент получает красивый, ровный и безопасный загар.

Для лечения не нужно ложиться в стационар, можно жить дома, учиться, работать, то есть оставаться в привычной среде, не терять в деньгах на больничном. Во время курса пациент пьет таблетки, подчеркну, из растительного сырья. А сюда на процедуры приезжает в определенные дни. Все под строгим контролем врача.

Технология ПУВА дает самую длинную ремиссию в сравнении с другими методами. Средняя длительность ремиссии у мужчин – год, у женщин – полтора года. Некоторые пациенты приходят лет через пять.

В кожно-венерологических диспансерах, больницах делают уколы, капельницы, но это не слишком эффективно, аппараты тоже есть, но лечение там дается только в стационаре, то есть нужно брать больничный и лежать несколько недель.

Корр.: В Алтайском крае кто ваши пациенты?

М.М.: И горожане, и селяне. И мужчины, и женщины. Что касается возраста, то пик заболеваемости начинается вместе с гормональной перестройкой в подростковом возрасте, второй пик – вторая гормональная перестройка, около 50 лет. У детей псориаз встречается редко.

Псориаз – болезнь верхнего социального слоя, среди наших клиентов в Москве и Питере есть и депутаты Госдумы, и чиновники российского правительства.

Корр.: Почему вы советуете лечиться от псориаза?

М.М.: Прежде всего, это хороший внешний вид, уверенность в себе. Казалось бы, просто высыпания на коже, но это очень смущает больного, делает его закрытым от людей, застенчивым, снижает самооценку. Особенно у девушек и женщин.

Вы знаете, в Санкт-Петербурге в нашем филиале я как-то общался с пациенткой. Все у нее было хорошо, терапия сняла симптомы, выглядит изумительно. Так знаете, что она мне сказала: "Доктор, хочется вас стукнуть, где вы были раньше? Я болею с 10 лет, всю молодость мучилась, а оказывается, так хорошо можно убрать все симптомы".

И я ее прекрасно понимаю, она молодая, красивая женщина с отличной фигурой, которую ей долгие годы приходилось прятать. То же самое мне говорят в Барнауле, здесь тоже много молодых симпатичных людей, больных псориазом. А вы знаете, что женщины, больные псориазом, часто не могут наладить свою личную жизнь, не выходят замуж.

Сейчас у нас немало постоянных пациентов, которые приходят сразу, как только появляются первые, даже самые маленькие признаки обострения. Но вообще многие люди не знают, что такое лечение есть, а кто-то не верит. "Спасибо" интернету и народной медицине.

Корр.: Почему?

М.М.: И в Барнауле, и в других городах очень многие наши пациенты сначала "лечились" в интернете, потом шли к травникам, затем в аптеку без назначения врача, и только потом, когда все пройдено и эффекта нет, добираются до дерматолога. Многие теряют веру и вообще перестают заниматься собой. Не стоит доводить до этого и опускать руки.

Я крайне не рекомендую заниматься самолечением через интернет. Там нет совершенно ничего умного, зато вредных советов на целые "энциклопедии". Если у вас появилось какое-то высыпание на коже, что-то беспокоит – обращайтесь к врачу, можно начать с терапевта, либо сразу обратиться к дерматологу.

Я занимаюсь псориазом с 1978 года и уверенно заявляю: процентов 80 информации в интернете об этой болезни – полная чушь. Например, везде пишут, что первое в лечение псориаза – это диета. Совершенно никакого значения не будет иметь диета. Или вот пишут: нельзя есть красные овощи. Никогда не видел обострение псориаза на помидорах. Алкоголь – да, на фоне его приема рецидив происходит. То же касается якобы обязательного лечения печени. Нет же, внутренние органы, если нет других заболеваний, не повреждаются только от псориаза.

Просто читать чьи-то истории и отзывы нельзя, не делайте этого. У каждого пациента свой набор "болячек", свои данные, свои результаты анализов. Что касается консультации врачей по интернету, это тоже очень неполезная технология. При многих заболеваниях требуется личный осмотр не только перед назначением лечения, но и в процессе.

Корр.: А как насчет нетрадиционной, народной медицины, травок? Ведь именно так лечились наши предки.

М.М: Категорически нет. Пользоваться народной медициной – это пользоваться методами, которые вошли в обиход, когда средняя продолжительность жизни была 30 лет. А мы сейчас живем 70 лет.

Слово "отрава" произошло от слова "трава". В травах действительно очень много очень сильных лекарственных веществ, использовать их без контроля врача – безумие. В растениях содержится не одно активное вещество, а несколько. Одно лечит, остальные могут быть даже вредны. Чем их больше, тем хуже.

Наши лекарства и кремы тоже на основе трав. Но мы знаем, кто, где и из чего их производит. Лечение, повторюсь, комплексное, и проводится только под контролем врача.

Корр.: Врач в лечении псориаза играет большую роль?

М.М.: Огромную. Псориаз – это же индикатор общего состояния здоровья. Тяжесть состояния часто объясняется другими, сопутствующими заболеваниями. Их нужно выявить, направить к хорошему специалисту.

Врач строго контролирует состояние больного до, во время и после процедуры. Если эффекта нет, тогда подключается усиление. Лечить псориаз – это самое сложное во всей дерматологии.

Мы подбираем врачей в свои клиники из дерматологов, причем чаще молодых, тут много физики, сложно разобраться. Каждый врач проходит обучение в Москве, я часто приезжаю и консультирую вместе с врачом. Кстати, в Барнауле хорошая медицинская школа, одна из лучших в стране, и очень квалифицированные специалисты работают. Так что приходите.

Псориаз Центр Барнаул

г. Барнаул, ул. Партизанская, 40, 2-й этаж, 1-й кабинет

8(3852)25-14-35

http://psoriaz22.ru/

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.