Прокуратура Горно-Алтайска совместно с МЧС и Роспотребнадзором провела проверки развлекательных аттракционов на территории города. Обнаружены нарушения требований пожарной безопасности, сообщает пресс-служба правоохранительного ведомства.
"Установлено, что владельцами данных аттракционов не исполняются требования пожарного законодательства, в частности у них отсутствуют первичные средства пожаротушения, необходимые инструкции и журналы учета противопожарных инструктажей", – уточнили в прокуратуре.
Внесены представления об устранении данных нарушений.
Также прокуратура города потребовала от владельцев проката электромобилей окружить зоны катания детей барьером достаточной высоты для предотвращения их выезда за пределы зоны.
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