Роскомнадзор проинформировал о готовящейся блокировки девяти сервисов VPN, сообщает "Интерфакс".
Речь идет о NordVPN, Hide My Ass!, Hola VPN, Openvpn, VyprVPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVanish и VPN Unlimited.
Дело в том, что они отказались подключаться к запрещенной в РФ информации, чтобы не пускать пользователей на эти сайты.
"Мы разослали уведомления десяти VPN-ам. Всего лишь один из них — Kaspersky Secure Connection подключился к реестру. Все остальные не ответили, более того, написали на своих сайтах, что они не будут соблюдать российский закон. А закон говорит однозначно, если компания отказывается соблюдать закон — она должна быть заблокирована. Значит, будем это и делать в какие-то сроки", — прокомментировал глава Роскомнадзора Александр Жаров.
По его словам, у компаний будет месяц, чтобы передумать. Если этого не случится, то сервисы заблокируют.
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