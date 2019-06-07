Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств отреагировал на комплимент американской журналистки Bloomberg Розалинд Мэтисон, занимающейся тайским боксом.
Американка сказала, что едва ли осмелилась бы выйти на ринг против российского лидера.
"Во-первых, хочу сказать, что я и не пошел бы с вами на ринг сам. Не потому что вы дама, а потому что каждый должен заниматься своим делом. Я боксом никогда не занимался. На татами – пожалуйста, я готов с вами выйти поработать. Но здесь у меня будет конкурентное преимущество, я вас уверяю", – цитирует ответ Путина РИА "Новости".
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