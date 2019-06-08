Падение рождаемости в России связали с низким доходом семей

Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей, сообщает РИА "Новости".
"Мы связываем эту причину [падение рождаемости] с экономикой, прежде всего с уровнем доходов наших семей, которые также за последние годы, если не падают, то рост в принципе остановился. Здесь есть четкая связь, мы видим по показателям бедности: в числе бедных 79% бедных домохозяйств — это домохозяйства с детьми", — заявил Вовченко.
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