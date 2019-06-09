В Барнауле поздно вечером в субботу, 8 июня, произошло очередное ДТП с участием пьяного водителя BMW, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".
"Очевидцы предполагают, что "БМВ Х5" шел на обгон и влетел в лоб белой иномарке, следом в зад белой иномарке въехал Nissan Cube. Возможно, автомобилем BMW управлял водитель в состоянии алкогольного опьянения. Несколько пострадавших увезли на скорых", – отметили в паблике.
Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ДТП произошло в 23 часа 20 минут на улице Новосибирской, в районе дома №19. Предварительно установлено, что водитель BMW X5 – мужчина 1990 года рождения, управляя автомобилем в состоянии опьянения, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Sonata под управлением женщины 1990 года рождения.
После столкновения автомобиль Hyundai Sonata допустил столкновение с автомобилем Nissan Cube, под управлением мужчины 1989 года рождения, который двигался попутно позади.
В результате пострадали три человека. Водителю автомобиля Nissan оказана медицинская помощь на месте, не госпитализирован. Пассажиру автомобиля Nissan оказана медицинская помощь в горбольнице № 1, госпитализирован. Водителю автомобиля Hyundai Sonata оказана медицинская помощь в горбольнице №1, не госпитализирован.
В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции ведется проверка.
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