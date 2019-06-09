Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова

Продюсер Бари Алибасов по-прежнему находится в отделении токсикореанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, состояние тяжелое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на справочную службу больницы.
"Состояние тяжелое. Он все еще в токсикореанимации", – сказал сотрудник больницы.
Ранее сын Алибасова рассказал, что его отец по-прежнему находится в медикаментозном сне, но врачам удалось справиться с ожогами дыхательных путей.
Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока, перепутав стаканы.
Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского.
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