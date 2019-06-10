Оба пострадавших были госпитализированы / Фото: 04.мвд.рф
Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Онгудайском районе Горного Алтая, сообщили в республиканском МВД.
Авария произошла накануне рядом с районным центром. Известно, что 24-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-211440, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.
В результате ДТП в районную больницу с полученными травмами госпитализированы водитель и пассажир автомобиля – 23-летний житель Онгудая.
В медицинском учреждении у водителя взят анализ крови на наличие алкоголя. По факту аварии возбуждено административное расследование.
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