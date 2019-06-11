Британские власти нашли способ борьбы с любителями "прямотока" или езды без глушителя, которые портят жизнь англичанам, не давая спокойно спать по ночам, сообщают "Автоновости дня".
Для этого они приобрели специальные камеры, которые обладают не только "зрением", но и "слухом", фиксируя как номерные знаки и скорость, так и уровень шума от техники.
И если он превышает допустимые пределы, владельцу шумного транспортного средства выписывается штраф.
Полноценное внедрения новой разработки планируется не раньше 2020 года, так как система требует доработки.
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