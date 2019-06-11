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Барнаульцы жалуются на ночные очереди к детским врачам

, ИА "Амител"
Речь о детском отделении поликлиники № 12

Жители Барнаула жалуются на невозможность попасть к врачам детского отделения барнаульской поликлиники № 12 (ул. Суворова, 4), чтобы пройти медкомиссию для поступления в учебные учреждения, а также для получения путевок в детский сад или летний лагерь. Об этой ситуации публично рассказали активисты партии ЛДПР.

"В 6 утра возле больницы можно увидеть толпу. Люди вынуждены с вечера или ночи занимать очередь к лору, окулисту, хирургу, неврологу и другим узким специалистам. Дело в том, что так называемый профдень у них всего один в неделю, а в другие дни врачи категорически отказываются принимать. Обследования затягиваются, сроки срываются", – рассказали в партии.

Люди жалуются, что в день выдается всего 5 талонов, поэтому очередь приходится заниматься еще накануне вечером.

"Сын проходит медкомиссию для поступления. Для этого необходимо пройти медосмотр – педиатра и узких специалистов. Лор, окулист, стоматолог принимают исключительно по четвергам. Для того чтобы взять талон, необходимо встать в два часа ночи и занять очередь в регистратуру. Многие идут к заведующей, но она только разводит руками", – говорит в видеообращении к ЛДПР жительница Барнаула Олеся Гродникова.

Координатор Центрального районного отделения ЛДПР Петр Кайдаш собрал подписи под коллективным обращением родителей. Депутат фракции ЛДПР в Барнаульской городской думе Дмитрий Ворсин направит их в краевой Минздрав и прокуратуру с требованием решить проблему.

Как сообщили порталу Amic.ru в краевом Минздраве во вторник, 11 июня, на место выехала главный педиатр Алтайского края Маргарита Федченко. Об итогах ее проверки будет сообщено дополнительно.

В ведомстве пояснили, что проблема нехватки талонов была в конце мая, так как началось массовое оформление детей в детские сады, школы и летние оздоровительные лагеря. В поликлинике уже пересмотрели расписание специалистов и выделили дополнительные талоны. Сейчас такой проблемы нет, пациентов, которым талонов не хватает, направляют к специалистам в Диагностический центр Алтайского края и Алтайский краевой центр охраны детства и материнства, заверили в Минздраве.

Сейчас в поликлинике отоларинголог, офтальмолог, хирург, детский невролог работают по совместительству на 0,25 ставки. Отоларинголог и офтальмолог принимают во вторник (детей до первого года жизни) и четверг с 16:00 до 18:00 часов. Хирург и детский невролог ведут ежедневный прием.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

11.06.2019 11:01
гость

Похоже проблему решит занятие очередей чиновниками крайздрава! Ну а как по другому - оптимизировали зарплаты , не выполнили указы, надо то всего лишь без зп поработать как подчиненные пол года было!

0  0
11.06.2019 11:19
- гость -

толи еще будет

0  0
11.06.2019 11:24
- гость -

Бережливая поликлиника!

0  0
11.06.2019 11:39
- гость -

Но как приятно смотреть репортажи из Сирии - там с российскими врачами проблем нет!

0  0
11.06.2019 11:42
- гость -

Красноярский "десант" молчит.

0  0
11.06.2019 11:45
Гость

Продолжаем дальше хаять врачей и проявлять неуважение. И забываем, что нам не услугу оказывают , а помощь. И даже на четверть ставки никто работать не захочет

1  0
11.06.2019 11:51
- гость -

Прием в частных клиниках нужно сделать дешевле в 2 раза и проблема будет частично решена!

0  0
11.06.2019 11:54
как в воду пукнул

Прием в частных клиниках нужно сделать дешевле в 2 раза

и так платит система медстраха частным клиникам только 30 рублей, куда ж еще дешевле?

0  0
11.06.2019 11:55
- гость -

А когда будут жизненно необходимые препараты для детей - к кому обращаться?!

0  0
11.06.2019 12:15
- гость -

Прием в частных клиниках нужно сделать дешевле в 2 раза и проблема будет частично решена!

Хочешь, чтобы и там врачи поуходили?

0  0
11.06.2019 12:16
- гость -

это еще пол беды - прививки для детей, вот что не всегда есть

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