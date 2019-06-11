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Экс-глава УВД Барнаула признал, что убийцу алтайских студенток могли не поймать

, ИА "Амител"
Генерал-майор Николай Турбовец до сих пор сомневается в том, что преступления были раскрыты
При этом он уверен, что правоохранителями была проделана громадная работа / Фото: 63.мвд.рф

При этом он уверен, что правоохранителями была проделана громадная работа / Фото: 63.мвд.рф

Руководитель новосибирской полиции, генерал-майор Николай Турбовец, который ранее возглавлял УВД Барнаула, до сих пор сомневается в том, что в начале 2000-х правоохранители задержали истинного убийцу алтайских абитуриенток.

Об этом он рассказал в интервью КП. Так, в контексте отставки с нынешнего поста, высказываясь о самых громких делах за свою карьеру, Николай Турбовец отметил: "Какие-то преступления, к сожалению, остались нераскрытыми. Моя боль… Вспоминается... Это ж забыть невозможно".

В данном случае он вспомнил 2000 год. "Я тогда был начальником УВД города Барнаула, пропадали девчонки, абитуриентки политехнического института. Пять человек. Был и подозреваемый. При проведении показаний на месте он покончил с собой. Я до сих пор не уверен, что это был он. Вот это преступление, скажем так, осталось нераскрытым, хотя была проведена громадная работа. Хоть детективы начинай писать", – заметил высокопоставленный полицейский.

Напомним, что летом 2000 года пропали пять абитуриенток политеха. Спустя некоторое время были обнаружены останки девочек. Главным подозреваемым по делу проходил торговец обувью Александр Анисимов. Одна из выпускниц, проходившая свидетелем по делу, вспомнила, что он представлялся доцентом несуществующей "технической кафедры" и предлагал помощь в поступлении. Сам мужчина признался, что он представлялся преподавателем, чтобы легче завязать знакомства. Затем подозреваемый написал явку с повинной и пытался свести счеты с жизнью в камере. В итоге же он покончил с собой во время следственного эксперимента.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

11.06.2019 11:20
гiсть

что Николай Трубовец, что Владимир Криштопа, одинаково грустный взгляд...

0  0
11.06.2019 12:03
- гость -

постарел Михалыч

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