Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, сообщает ТАСС.
Парламентарии собираются увеличить срок лишения свободы, в случае если в результате аварии с пьяным водителем серьезно пострадали или погибли люди.
Так, если кому-то причинен тяжкий вред здоровью, любитель "пьяной" езды может отправиться в колонию на срок до семи лет (сейчас – до четырех).
Если же в результате аварии погиб человек, такому водителю грозит уже до 12 лет лишения свободы (сейчас – до семи лет).
В случаях, когда ДТП привело к смерти двух и более людей, нетрезвый виновник рискует отправиться в тюрьму на срок до 15 лет (сейчас – до 9 лет).
Из заключения профильного комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству следует, что принятие закона повысит эффективность профилактики нарушений ПДД в состоянии опьянения.
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