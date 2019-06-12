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Россиян предложили штрафовать на 1 млн руб. за иностранный спутниковый интернет

, ИА "Амител"
Штраф для юридических лиц составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей
Законопроект сейчас проходит этап публичного обсуждения / Фото: roskomsvoboda.org

Законопроект сейчас проходит этап публичного обсуждения / Фото: roskomsvoboda.org

Минкомсвязь предложила внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях статью, регламентирующую штраф за использование на территории России спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, передает ТАСС.

Законопроект, который сейчас проходит этап публичного обсуждения, опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, проект федерального закона направлен на установление административной ответственности за нарушение правил использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств.

"Нарушение правил использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 70 тысяч до 200 тысяч рублей; на юридических лиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей", – говорится в проекте документа.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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12.06.2019 16:53
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