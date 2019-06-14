Не радуют цены в магазинах? Одно платье стоит как минимум 1 000 рублей? Если купишь несколько нарядов, значительно пострадает кошелек. И какое тогда удовольствие от новых образов? Расстройство, да и только.
Но все может быть иначе с благотворительным магазином Charity Market. Политика супернизких цен – это здесь очень важно. Ведь добрый магазин хочет, чтобы люди с небольшим доходом могли позволить себе выглядеть стильно, красиво, при этом не отдавая горы денег. Цены в Charity Market в основном от 90 до 290 рублей.
Вещи в магазине пожертвованы жителями краевой столицы в пункт приема фонда “Облака”. Хотя это и бывшие в употреблении товары, все они в очень хорошем состоянии. За этим внимательно следят сотрудники магазина, отвечая за качество перед своими покупателями.
Почему люди, жертвующие вещи, соглашаются выставить 5-10% из них на продажу? Потому что все вырученные средства идут на помощь подопечным семьям фонда “Облака”. На покупку детского питания для малышей, лекарств для больных людей.
Каждая ваша покупка – это счастье маленького ребенка, к которому придет помощь.
15 и 16 июня 2019 года благотворительный магазин Charity Market приглашает вас на традиционную распродажу, чтобы обновить свой летний гардероб, а также помочь людям, оказавшимся в беде. Все ваши приобретения будут по 49 рублей.
Не упустите выгодное предложение и возможность сделать доброе дело.
Charity Market
г. Барнаул, пр-т Социалистический, 64, ТЦ "На Соборной"
Режим работы: с 10:00 до 19:00
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