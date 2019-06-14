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На прививку – с улыбкой: какой клинике 100 тысяч родителей доверяют самое ценное

, ИА "Амител"
В Барнауле есть клиника, куда дети ходят с удовольствием

Несмотря на то, что сегодня в нашем городе есть немало частных клиник, предлагающих медицинские услуги для детей, среди них есть одна, которая давно зарекомендовала себя благодаря своей безупречной репутации, – это КДЦ "Детское здоровье". Здесь дети в хорошем настроении, даже когда идут ставить уколы и прививки, нет очередей, а к специалистам записывают на удобное время. Но самое главное – этому учреждению родители могут доверить самое дорогое – здоровье своего ребенка.

ДЕТСКОЕ ЗДОРОВЬЕ ОТ "А" ДО "Я"

Клиника "Детское здоровье" работает для жителей г. Барнаула и Алтайского края с 2012 года, специализируясь на приеме детей с рождения и до 18 лет. Более 50 специалистов ежедневно без выходных ведут прием малышей по 26 лицензионным направлениям, среди которых не только популярные (педиатрия, неврология, оториноларингология, офтальмология, УЗИ-диагностика), но и такие редкие как гематология, эпилептология, астмология, эндокринология, андрология, нефрология, психиатрия, логопедия и психология.

В "Детском здоровье" можно получить все необходимые медицинские услуги от "А" до "Я" – от консультаций специалистов до диагностики (УЗИ и функциональной), сдать анализы, пройти профилактические осмотры перед детским садом и школой, получить физиотерапевтическое лечение, провести вакцинацию, а также оформить все необходимые медицинские справки и документы.

"С ЛЮБОВЬЮ К МАЛЫШАМ"

Почему пациенты рекомендуют "Детское здоровье" друзьям, родственникам и знакомым? 

"Знаете, здесь нет никакого секрета: мы работаем с любовью, – рассказывает директор КДЦ "Детское здоровье" Татьяна Сергеевна Дублей. – С любовью к нашим маленьким пациентам, с любовью к делу, которое выбрали. Ведь люди приходят туда, где их ждут, и возвращаются туда, где им действительно помогли. Нам доверяют более 100 тысяч родителей, а мы стараемся это доверие оправдывать каждый день, помогая детям, делая их здоровыми, успешными и счастливыми. У нас работают самые замечательные врачи и медицинские работники, среди которых нет случайных людей. Все наши врачи – Врачи с большой буквы, действительно любящие свою работу и детей. Накануне Дня медицинского работника хочется поздравить весь наш коллектив с праздником и пожелать энергии, вдохновения, любви, счастья и здоровья – это то, что необходимо и в жизни, и в работе!"

Консультативно-диагностический центр "Детское здоровье"
г. Барнаул, ул. Партизанская, 92
Регистратура: тел. 722-722 (многоканальный)
Сайт
Инстаграм detzkoezdorovie22

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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