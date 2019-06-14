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Картельный сговор при торгах госзаказов раскрыт алтайским УФАС

, ИА "Амител"
Антимонопольщики выявили сговор компаний во время шести аукционов
УФАС полагает, что между участниками заключалось устное соглашение о ценовой политике во время аукциона / Фото: start.sampo.ru

УФАС полагает, что между участниками заключалось устное соглашение о ценовой политике во время аукциона / Фото: start.sampo.ru

Комиссия УФАС по Алтайскому краю проверила участников аукционов, проводимых региональными госзаказчиками, на предмет картельного сговора.

В ходе проверки было выявлено, что в шести аукционах на право строительства распределительных газовых сетей, модульных котельных, реконструкции водозаборных сооружений и водонапорных башен в Алтайском крае, Республике Алтай и Новосибирской области принимали совместное участие два барнаульских ООО. Общая начальная максимальная цена контрактов, выставленных на торги, – 137 млн рублей.

Установлено, что для обеспечения победы в торгах было использовано две основных схемы. По одной из них выставлялись предложения со снижением максимальной цены контракта. При этом они предлагали идентичные по стоимости и содержанию услуги.

По второй они реализовали классическую схему "таран" на торгах. Одна компания, имеющая не соответствующую заявленным требованиям документацию, своим предложением допускало значительное снижение начальной (максимальной) цены контракта, вводив таким "ценовым демпингом" в заблуждение добросовестных участников аукционов, которые вынужденно "уходили" с торгов.

Успешное устранение конкурентов позволяло в этот момент второй фирме, участвующей в сговоре, предложить цену незначительно ниже от обоснованной заказчиком стоимости и стать победителем с контрактом по максимально высокой цене.

"В процессе рассмотрения дела были собраны косвенные доказательства – общность технического оснащения, отсутствие неопровержимого экономического обоснования предложенных цен в ходе торгов, а также тесные родственные взаимоотношения при осуществлении предпринимательской деятельности", – уточняют краевые антимонопольщики.

С учетом всех указанных обстоятельств, региональное управление ФАС России возбудило дело по данному факту. В ведомстве предполагают, что между указанными участниками заключалось устное соглашение о ценовой политике во время аукциона, и они исполнили его, тем самым эти участники торгов нарушили ст. 11 ФЗ "О защите конкуренции".

В случае подтверждения подозрений, компании могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ. Если их вина будет доказана, участникам сговора грозит штраф вплоть до половины начальной стоимости предмета торгов.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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