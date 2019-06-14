Памятник пограничникам всех поколений установили в алтайском селе Кулунда, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.
Монумент изготовили на Колыванском камнерезном заводе. Надпись на памятной мраморной плите гласит: "Граница – не только линия на карте. Это тревога, поиск и бой".
Настоятель местной церкви отец Владимир, когда-то проходивший срочную службу в пограничных войсках, провел чин освящения памятного знака, к которому участники церемонии возложили цветы, почтив память погибших минутой молчания.
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