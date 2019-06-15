Создатели Pokemon Go подали в суд на "ассоциацию хакеров"

Разработчик игры Pokemon Go компания Niantic подала в суд на "ассоциацию хакеров" Global++ за создание неофициальных версий-дериватов от приложений Niantic — PokeGo++ and Ingress++, сообщает РБК со ссылкой на Businness Insider.
Истец обвиняет ответчика в мошенничестве и покушении на интеллектуальную собственность. По оценке компании, приложения, позволяющие легко добиваться выполнений заданий (например, знать, где находится монстр) снижают мотивацию пользователей и отворачивают их от игр Niantic.
Ответчиками выступает Райн Хант, известный как ElliotRobot, которого Niantic называет лидером Global++. Также в их число входит Ален Нандар (iOS n00b) и еще 20 неназванных лиц.
Подачу иска связывают с информацией, что на новую игру Niantic — Harry Potter: Wizards Unite – уже разработана неофициальная версия-дериват Potter++.
Компания требует, чтобы организация и ее участники немедленно прекратили поддержку и распространение своих приложений, а также перестали воссоздавать коды их игр.
Напомним, Niantic запустила Pokemon Go летом 2016 года во многих странах по всему миру. Игра основана на технологии "дополненной реальности". Цель игры — поймать покемона (Pocket Monster — "карманный монстр"). В результате множество граждан стали выходить на улицы, в парки и пляжи, полностью поглощенные процессом. Пользователи из РФ играли в Pokemon Go, скачивая ее на неофициальных сайтах.
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