Студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, могут отчислить из Новосибирского государственного педагогического университета, сообщает портал "НГС.НОВОСТИ".
По словам студентки, отчисление связано с учебой: "Я не сдала экзамен и не сдала на пересдачах. Косвенно это связано с той историей, потому что из-за нее (истории, – прим. ред.) у меня началась депрессия".
"Я не могу готовиться к экзамену нормально. Я принесла справку в деканат о том, что у меня действительно депрессия, но ее никак не рассматривали", – рассказала она.
По ее словам, раньше проблем с учебой у нее не было. Студентка считает, что в вузе все делают вид, что ничего не произошло.
"Я хочу пойти в понедельник в деканат и спросить, почему так случилось, почему раньше я училась хорошо и почему не получается сдать экзамен", – добавила она.
Ранее студентка сообщила, что преподаватель вуза изнасиловал ее, однако она побоялась обращаться в правоохранительные органы. Она нашла других студенток, которым он писал сообщения сексуального характера, отмечает издание. Всего более 30 переписок, которые происходили на протяжении 5-6 лет. Следственный комитет начал проверку, но отказал в возбуждении уголовного дела.
Сами студентки, говоря о преподавателе, отмечают, что чуть ли не единственная возможность получить на его экзамене хорошую оценку – юбка покороче. "Если вы первокурсница – вы цель номер один", – предупреждают студенты старших курсов. Если верить опубликованным перепискам, то преподаватель любит приглашать хорошеньких первокурсниц развлечься, сходить в ночной бар, покурить кальян, расслабиться.
Комментарии
серпом по фаберже таким преподам...
а почему бы преподавателю не пригласить совершеннолетнюю ученицу в клуб?
Как в анекдоте:
Жрица любви пришла сдавать деньги в банк.
Б: -Мы не можем их принять, они фальшивые..
П: -О боже, меня изнасиловали!!!