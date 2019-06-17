Более точный радиологический метод – трехстороннюю лучевую терапию – стали чаще применять для лечения пациентов с онкологическими заболеваниями в Алтайском крае. В 2019 году этот метод применяли примерно на 30% чаще, чем годом ранее. Об этом на конференции онкологов сообщил главный врач КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер" Игорь Вихлянов.
Он пояснил, что радиология – это метод лечения больных с онкологическими заболеваниями путем лучевой терапии.
"Как происходило становление метода? Пучок бил в одно место, он был стационарным. Позже источник стал вращаться вокруг тела человека, это уже двухмерное полипозиционное исследование. А сейчас у нас 80-85% больных лечатся с помощью трехсторонней лучевой терапии. Простыми словами, компьютер делает срез и выявляет контуры опухоли. Эти считанные данные передаются на ускоритель, и он прицельно бьет в цель, облучая человека. В 2019 году на 30% количество этих методов увеличено по сравнению с прошлым годом", – рассказала Игорь Вихлянов.
По словам главврача онкоцентра, подобное высокоточное оборудование есть не только в Барнауле, но и в Бийске, и в Рубцовске.
Ранее Amic.ru сообщал, что в Алтайском крае ежегодно выявляют порядка 11 тысяч онкологических заболеваний. Заболеваемость в районах Алтайского края неравномерна, но она не соответствует шлейфу Семипалатинского полигона.
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